Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Председатель запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов предложил главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси сделать себе кулон из обедненного урана, раз тот считает его безопасным.
По словам Рогова, подобные заявления Гросси указывают на его необъективность. Он оправдывает применение снарядов с обедненным ураном и становится соучастником данного преступления.
Он добавил с сарказмом, что опасаться в таком случае нечего, раз по заявлениям западных политиков уран является безопасным.
Рогов особо подчеркнул, что снаряды с обедненным ураном заражают почву токсинами и канцерогенами, поэтому длительное вдыхание зараженной пыли несёт большую опасность.
Таким образом, Рогов заявил, что оценки Гросси неправдоподобны, выразив сожаление, что главе МАГАТЭ приходится врать в угоду политических интересов стран Запада.
Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Россия должна предъявить «какой-то серьёзный ультиматум», чтобы остановить использование снарядов с обеднённым ураном Украиной.
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«Не удивлюсь, если Гросси скажет, что они еще и полезные. Все тем, кто говорит, что эти снаряды не вредны, я рекомендую сделать из обедненного урана кулоны и повесить себе на шею, а еще лучше ближе к сердцу», - цитирует РИА Новости Рогова.
Он добавил с сарказмом, что опасаться в таком случае нечего, раз по заявлениям западных политиков уран является безопасным.
Рогов особо подчеркнул, что снаряды с обедненным ураном заражают почву токсинами и канцерогенами, поэтому длительное вдыхание зараженной пыли несёт большую опасность.
Таким образом, Рогов заявил, что оценки Гросси неправдоподобны, выразив сожаление, что главе МАГАТЭ приходится врать в угоду политических интересов стран Запада.
Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Россия должна предъявить «какой-то серьёзный ультиматум», чтобы остановить использование снарядов с обеднённым ураном Украиной.
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Элина Позднякова