Рогов: при налете украинских дронов-камикадзе на Энергодар никто не пострадал

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Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов написал в своем телеграм-канале, что жертв в результате атаки украинских дронов-камикадзе по Энергодару, предварительно, нет.
Рогов отметил, что украинские войска осуществляют запуски дронов из расположенного на правом берегу Днепра города Никополь. Число дронов, атаковавших Энергодар, достигло десяти.
Ранее Рогов заявил РИА Новости, что украинские войска атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара. По предварительным данным, есть попадание в жилой дом.
По словам Рогова, атака дронов-камикадзе ВСУ по Энергодару связана с попыткой сорвать ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Рогов подчеркнул, что украинские боевики организовали системную атаку, на город ударные беспилотники направлялись один за одним.
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Ранее Рогов заявил РИА Новости, что украинские войска атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара. По предварительным данным, есть попадание в жилой дом.
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Екатерина Коршунова