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Рогов призвал уничтожить боевиков ВСУ, отправивших пленных на минные поля

Рогов: боевики, отправившие пленных на минные поля, подлежат уничтожению
15 сентября 2023, 16:02
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что боевики ВСУ, которые отправили российских пленных солдат на минные поля, подлежат уничтожению. Об этом сообщает РИА Новости.
Рогов отметил, что это преступление и ему подобные должны быть расследованы. Он подчеркнул, что виновных необходимо наказать.

Рогов добавил, что случившееся сравнимо с преступлениями времен ВОВ.


«Практика отправления пленных на минные поля не нова», — заключил глава запорожского общественного движения.

Напомним, ранее экс-капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского ждет государственный переворот, если конфликт на Украине будет продолжаться.

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Британские аналитики выяснили причину приостановки контрнаступления ВСУ
FT: Украина приостановила наступление из-за неумения воевать крупными частями
15 сентября 2023, 16:09

Фото: iStock/Michele Ursi

Британские аналитики выяснили причину, по которой Вооруженные силы Украины провалили контрнаступление, сообщает Financial Times.
По мнению западных экспертов, Вооруженные силы Украины были совершенно не готовы к ведению боевых действий. По последним данным они потеряли пятую часть вооружений, поставленных Киеву странами НАТО. 

Именно поэтому в настоящий момент контрнаступление ВСУ приостановлено. Киев планирует пересмотреть свою военную стратегию. 

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина будет вынуждена завершить свое контрнаступление в октябре. При этом он добавил, что ВС РФ не потеряют возможность и далее наносить удары по базам и укреплениям ВСУ. По словам Джонсона, уже сам президент Украины Владимир Зеленский признал провал контрнаступления ВСУ.

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Депутат Госдумы Колунов отправил очередную посылку в зону СВО
15 сентября 2023, 15:30

Фото: пресс-служба Сергея Колунова

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов отправил на передовую очередной груз гуманитарной помощи, сообщает «Радио 1» пресс-служба парламентария.
По словам Колунова, поддержка участников СВО, их семей, а также помощь жителям присоединённых территорий – приоритетные направления его депутатской работы.

Тепловизионные прицелы и рация окажутся на передовой в ближайшее время.
«Наступила осень, совсем скоро начнётся сезон дождей, а значит, оборудование должно быть к этому готово. Прицелы Saim как раз имеют надёжные корпуса с защитой от влаги и воды и способны работать на коротких и средних дистанциях сквозь туман, дым и осадки», – сказал депутат Сергей Колунов. 
Рация, по словам депутата, отечественная – «Гранит». 

Сергей Колунов не в первый раз помогают подмосковным военнослужащим, участвующим в спецоперации. В 2022 году в зону CBO отправили 30 машин с экипировкой, инструментами, продуктами и мобильной баней. А в прошлые месяцы на передовую передали антидроновое ружьё и беспилотники.

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В Госдуме назвали срок возвращения мобилизованных из зоны СВО
Депутат Картаполов: Мобилизованные вернутся после окончания СВО
15 сентября 2023, 15:15

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Призванные в российскую армию граждане смогут покинуть зону специальной военной операции только после ее окончания.
Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов в беседе с изданием «Lenta.ru».

Картаполов сообщил, что ротация  мобилизованных не предусмотрена. Призванные военные могут каждые 6 месяцем отправляться в отпуск, причем время, необходимое на дорогу до дома, не входит в него. 

По словам председателя, Минобороны сейчас активно набирают контрактников для формирования новых подразделений. Из-за полученных ранений некоторый бойцы могут выбывать из строя, а  «подразделение должно оставаться боеспособным».

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что что за 2023 год с Вооружёнными силами Российской Федерации подписали 300 000 контрактов. Российский глава добавил, что граждане, заключившие договор, приходят сами из своих патриотических убеждений. 

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#военные
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#договор
#минобороны
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#сво
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Путин: Россия фиксирует иностранных инструкторов в зоне СВО
15 сентября 2023, 14:09

Фото: iStock/zabelin

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия тщательно фиксирует нахождение иностранных инструкторов в зоне проведения спецоперации.
«Мы фиксируем и на поле боя, и в подразделениях, в которых проводится подготовка, иностранных наемников, иностранных инструкторов. По-моему, вчера и позавчера в плен взяли кого-то в очередной раз», - сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации на Украине. По его словам, все мужчины, которые записываются добровольцами в СВО, исходят из патриотических соображений, и это вызывает уважение.

Напомним, сегодня, 15 сентября, в Сочи проходит встреча российского президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

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#путин
#лукашенко
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Путин заявил о патриотизме мужчин, записывающихся добровольцами на СВО
Путин: мужчины, записывающиеся добровольцами в СВО, руководствуются патриотизмом
15 сентября 2023, 13:15

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Президент России Владимир Путин заявил, что все мужчины, которые записываются добровольцами в СВО, исходят из патриотических соображений. Об этом Путин сообщил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Путин отметил, что это вызывает уважение. Ранее российский лидер заявил, что 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации на Украине. 

Напомним, сегодня, 15 сентября, в Сочи проходит встреча российского президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось о том, что Путин подписал указ, согласно которому, добровольцы СВО и участники теробороны будут приносить присягу перед государственным российским флагом. Путин также поблагодарил добровольцев СВО на Украине за мотивацию и готовность защищать родину.

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#путин
#лукашенко
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Корабль «Аскольд» уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море
15 сентября 2023, 13:07

Фото: iStock/bbsferrari

Утром 15 сентября корабль Черноморского флота «Аскольд» обнаружил и уничтожил украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня утром малым ракетным кораблем «Аскольд» Черноморского флота в акватории Черного моря был обнаружен безэкипажный катер вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что вражеский безэкипажный катер был ликвидирован с помощью нанесения огня из штатного вооружения корабля.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российский ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум» с использованием безэкипажного катера. Атака была отражена. Инцидент произошел 14 сентября около 16:30 в акватории Черного моря. При отражении атаки морской беспилотник противника был уничтожен огнем из штатного вооружения корабля.

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#всу
#атака
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Путин: Украина широко применяет кассетные боеприпасы в зоне спецоперации
15 сентября 2023, 12:32

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Президент РФ Владимир Путин заявил, что кассетные боеприпасы Украиной применяются и самым широким образом. Об этом Путин сообщил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в ФРГ не намерены передавать Киеву кассетные боеприпасы.

В свою очередь, украинские военнослужащие сообщили, что кассетные боеприпасы не помогают Украине в контрнаступлении из-за крепких укреплений ВС РФ. К тому же, кассетные боеприпасы могут быть эффективны исключительно против пехоты, рассредоточенной по открытой местности.

Напомним, сегодня, 15 сентября, в Сочи проходит встреча российского президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

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#сша
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#лукашенко
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Путин назвал число добровольцев, желающих быть участниками СВО
Путин: уже 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации
15 сентября 2023, 12:23

Фото: iStock/Vital Hil

Президент России Владимир Путин заявил, что 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации на Украине. Об этом Путин сообщил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Напомним, сегодня, 15 сентября, в Сочи проходит встреча российского президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось о том, что Путин подписал указ, согласно которому, добровольцы СВО и участники теробороны будут приносить присягу перед государственным российским флагом. Также глава российского государства поблагодарил добровольцев СВО на Украине за мотивацию и готовность защищать родину.

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KT: Киев попросил помощи у Камбоджи по обучению военных Украины по разминированию
15 сентября 2023, 11:45

Фото: istock / Dmytro Falkovskyi

Украинские власти обратились к представителям Камбоджи с просьбой помочь с обучением солдат Украины по проведению операций по разминированию.
Запрос прозвучал от украинской стороны во время встречи генерального директора Камбоджийского центра по разминированию Хенга Ратаны с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко. Информацию сообщает газета Камбоджи Khmer Times.

Ратана ответил, что Украине необходимо отправить официальный запрос с запросом помощи камбожскому правительству. Ранее, Нацкомитет по разминированию и содействию пострадавшим Камбоджи выступил с призывом прекратить использование кассетных бомб в русско-украинском конфликте. 

Юлия Свириденко также отметила, что навыки и опыт Камбоджи в области разминирования очень полезен для украинской стороны. 

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