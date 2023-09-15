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Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что боевики ВСУ, которые отправили российских пленных солдат на минные поля, подлежат уничтожению. Об этом сообщает РИА Новости.
Рогов отметил, что это преступление и ему подобные должны быть расследованы. Он подчеркнул, что виновных необходимо наказать.
Рогов добавил, что случившееся сравнимо с преступлениями времен ВОВ.
Напомним, ранее экс-капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского ждет государственный переворот, если конфликт на Украине будет продолжаться.
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Рогов добавил, что случившееся сравнимо с преступлениями времен ВОВ.
«Практика отправления пленных на минные поля не нова», — заключил глава запорожского общественного движения.
Напомним, ранее экс-капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского ждет государственный переворот, если конфликт на Украине будет продолжаться.
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Екатерина Коршунова