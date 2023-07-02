Рогов прокомментировал предложение Зеленского вернуться к границам 1991 года

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По мнению Рогова, возврат Украины к границам 1991 года будет означать пребывание в одном государстве с Россией
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов приравнивает возврат Украины к границам 1991 года к пребыванию в одном государстве с Россией, пишет ТАСС.
Так он оценил предложение президента Украины Владимира Зеленского.
По мнению Рогова, предложение Зеленского о дипломатическом урегулировании нужно обсуждать именно в таком контексте.
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Так он оценил предложение президента Украины Владимира Зеленского.
«Считаю, что это отличная инициатива, потому что в 1991 году мы были в одном государстве, столицей которого была Москва. Здесь я с Зеленским согласен. Давно нам пора выходить на эти границы», — считает Владимир Рогов.Читайте также:
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Мария Фирсова