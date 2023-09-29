Рогов раскрыл новый феномен украинского контрнаступления

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Контрнаступление ВСУ породило новый феномен, когда украинские военные начали массово добровольно сдаваться в лен российским силам. Об этом рассказал глава движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Боевики ВСУ группами сдаются, особенно активно - на ореховском направлении запорожского фронта. Это наступающие, которые добровольно переходят на мирную сторону. Это феномен украинского контрнаступления», - цитирует РИА Новости Рогова.
Он пояснил, что в среднем за сутки в плен добровольно сдаются от двух до пяти украинский военных. По его словам, причиной этому является отсутствие морального духа у ВСУ. Кроме того, они осознали, что успехов в контрнаступлении на ВС РФ им добиться не получится. Также Рогов подчеркнул, что все меньше украинских военных хотят погибать за «шайку Зеленского».
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