Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Рогов раскрыл реальные потери ВСУ за время контрнаступления

Рогов раскрыл реальные потери ВСУ за время контрнаступления

Рогов: ВСУ потеряли десятки тысяч человек, так и не пробив линию обороны ВС РФ
04 сентября 2023, 16:04
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Вооруженные силы Украины потеряли десятки тысяч человек за три месяца контрнаступления на Запорожском направлении, так и не дойдя до первой линии российской обороны, заявил глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
«Если подводить итоги их «контрнаступа», то все, что смогли сделать украинские войска, это потерять десятки тысяч боевиков, многие сотни единиц бронетехники и продвинуться на двух участках в районе Урожайного на Времевском выступе и Работино на ореховском направлении примерно на 5-9 километров в глубину», - прокомментировал ситуацию Рогов.

Он также подчеркнул, что территории, которые заняли ВСУ, находятся далеко от первой линии российской обороны. При этом, большинство из них находятся в низинах, что позволяет российским силам с легкостью их обстреливать.


Отмечается, что сегодня, 4 сентября, исполняется ровно три месяца с того момента, как на Украине стартовало контрнаступление.

Читайте также:

Резников: Один день боевых действий обходится Украине в сто миллионов долларов

Экс-разведчик ВС США Риттер: Залужный случайно проговорился о провале ВСУ

FT: Украина применяет при контрнаступлении трехсторонний подход
#всу
#рогов
#контрнаступление
#украина
#сво
#запорожская область
Читайте нас в
Женщина пострадала при обстреле брянского села Зерново
04 сентября 2023, 15:55

Фото: iStock/maxim4e4ek

Местная жительница получила ранение при обстреле села Зерново в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. В результате обстрела жительница села получила легкое ранение. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что при обстреле частично разрушен жилой дом, кроме того, нарушено энергоснабжение. На месте ЧП находятся все экстренные службы региона.

Ранее Богомаз также сообщал, что украинская сторона обстреляла село Подывотье Севского района в Брянской области, в населенном пункте нарушено энергоснабжение, пострадавших нет.

Читайте также:

Во время обстрела Запорожской области погибли три человека

ВСУ за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР

Старовойт: два украинских беспилотника обезврежены в Курской области
#помощь
#дом
#чп
#село
#всу
#ранение
Читайте нас в
На Украине раскрыли, сколько стоит один день боевых действий для ВСУ
Резников: Один день боевых действий обходится Украине в сто миллионов долларов
04 сентября 2023, 14:07

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Один день боевых действий обходится Киеву в сто миллионов долларов, заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью агентству Укринформ.
«Могу вам сказать, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день − это 3% от всего, что попало на войну. День войны стоит нам 100 миллионов долларов. А теперь возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 миллионов долларов в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь», - прокомментировал ситуацию Резников. 

Ранее Резников сообщил, что подал в Верховную раду заявление об отставке. При этом, 3 сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил о смене министра обороны Украины и об отставке действующего главы Минобороны Алексея Резникова. Оборонное ведомство вместо него возглавит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Читайте также: 

ВСУ получили дроны Saker Scout с ИИ дальностью полета до десяти километров

Депутат бундестага обвинила Шольца в блокировании поставок ракет Taurus Украине

Экс-разведчик ВС США Риттер: Залужный случайно проговорился о провале ВСУ
 
#владимир зеленский
#минобороны
#украина
#сво
#министр
Читайте нас в
Эстония передаст Украине машину для дистанционного разминирования
04 сентября 2023, 13:58

Фото: iStock/Michele Ursi

Эстония передаст Украине машину MV-4, предназначенную для дистанционного разминирования противопехотных и противотанковых мин. Об этом сообщили в пресс-службе эстонского в Киеве.
«Машина MV-4 оборудована дистанционным управлением, позволяющим саперам находиться на безопасном расстоянии. Следовательно, она не только будет помогать украинским спасателям обезвреживать мины и неразорвавшиеся боеприпасы, но и сохранять их жизнь», - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно сообщению, MV-4 предназначена для разминирования земли шириной 170 сантиметров. Она имеет низкий профиль и устойчива к взрывам противопехотных и противотанковых мин. 

Машину назвали «Ярослава», в честь Ярославы Магучих, которая является украинской чемпионкой мира по прыжкам в высоту. Уточняется, что MV-4 стоимостью 1,1 млн евро будет передана Украине уже в ближайшее время. Профинансировали этот шаг предприниматели из Эстонии.

Читайте также:

ВСУ получили дроны с искусственным интеллектом

Российские БПЛА ударили по судостроительному предприятию Украины

Залужный случайно проговорился о проблемах ВСУ
#жизнь
#боеприпасы
#предприниматели
#всу
#машина
Читайте нас в
ВСУ получили дроны с искусственным интеллектом
ВСУ получили дроны Saker Scout с ИИ дальностью полета до десяти километров
04 сентября 2023, 13:53

Фото: iStock/vadimrysev

Подразделения украинских военнослужащих получили от оборонного ведомства страны беспилотники Saker Scout с искусственным интеллектом и дальностью полета до 10 километров. Соответствующая информация размещена в телеграмм-канале министерства.
По информации украинского ведомства, дроны уже введены в эксплуатацию.  

Отмечается, что беспилотники смогут самостоятельно распознавать цели и фиксировать их координаты. После того, как данные о расположении техники будут получены, дрон передает их в командный пункт для нанесения удара.  

В министерстве добавили, что дальность полета таких БПЛА составит около 10 километров. 

Читайте также: 

В Британии рассказали, когда Запад нарастит поставки боеприпасов Украине

В Италии назвали главную цель ударов беспилотниками ВСУ по России

В небе над Белгородской областью сбит украинский беспилотник


#беспилотник
#бпла
#поставки
#всу
#запад
#дроны
Читайте нас в
На всей территории Украины ревут сирены воздушной тревоги
04 сентября 2023, 13:44

Фото: iStock/Stock Dealer

Во всех областях Украины звучат сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«Воздушная тревога объявлена по всей Украине из-за взлета МиГ-31К», говорится в сообщении Воздушных сил Украины.
Уточняется, что сигнал воздушной тревоги во всех областях Украины начал звучать практически в одно время в 13.32.

Ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в ряде населенных пунктов в Измаильском районе повреждены склады и производственные помещения. По его словам, в результате ударов по объектам инфраструктуры Измаильского района, оказались повреждены складские и производственные помещения. Глава областной администрации также сообщил о взрывах, которые прозвучали сразу после ударов силами российских подразделении, однако, к утру возгорания удалось ликвидировать.

Читайте также:

В Измаиле Одесской области прозвучали взрывы

В Одесской области нанесли удары по припортовой инфраструктуре

«Зеркало недели»: В Одессе прозвучал мощный взрыв

#тревога
#воздушная тревога
Читайте нас в
Российские БПЛА ударили по судостроительному предприятию Украины
04 сентября 2023, 13:41

Фото: iStock/vladj55

Российские военнослужащие осуществили удар с использованием БПЛА по судостроительному предприятию Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что назначенные цели были поражены.  

По информации министерства, на судостроительном предприятии Украины, противник проводил работы по сборке безэкипажных катеров. Отмечается, что для изготовления вооружения использовались запчасти и детали западного производства.   

Прежде, власти Одесской области сообщили о повреждениях производственных помещений в результате российских ​ударов. 

Читайте также: 

Самолеты ЧФ уничтожили в Черном море четыре катера с десантом ВСУ

Над Курской область и у Крыма сбили два украинских беспилотника

Минобороны: Ещё два украинских БПЛА уничтожены с разницей в 10 минут при попытках атаки Крымского моста




#бпла
#вооружения
#всу
#украина
#минобороны рф
Читайте нас в
В бундестаге рассказали, как Шольц подставил Зеленского
Депутат бундестага обвинила Шольца в блокировании поставок ракет Taurus Украине
04 сентября 2023, 12:59

Фото: iStock/vadimrysev

Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц блокирует поставки дальнобойных ракет Taurus Украине. Об этом Штрак-Циммерман написала в соцсети X.
Глава оборонного комитета бундестага отметила, что такое поведение Шольца — это безответственно. 

Напомним, ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что до того, как поставить Украине ракеты дальнего действа Taurus, необходимо было исключить вовлечение в конфликт с Россией. По словам Линднера, Германии необходимо следить за тем, как поставки ракет повлияют на способность в области защиты страны и альянса.

Отмечается, что Германия может перепрограммировать дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые просит Киев, чтобы они не долетали до территории РФ.

Читайте также:

В ФРГ призвали не втягивать страну в конфликт при поставке ВСУ ракет Taurus

ФРГ ограничит радиус действия ракет Taurus перед передачей Украине

«Ъ»: В Бундестаге выступают за поставку Украине ракет Taurus

#конфликт
#страны
#министр
#германия
#фрг
#поставки
#всу
#ракеты
#киев
#рф
Читайте нас в
Залужный случайно проговорился о проблемах ВСУ
Экс-разведчик ВС США Риттер: Залужный случайно проговорился о провале ВСУ
04 сентября 2023, 12:30

Фото: iStock/JARAMA

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный случайно проговорился о провале ВСУ. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
Главнокомандующий ВСУ заявил своим западным партнерам, что главный ресурс, в чем нуждаются украинские военнослужащие – это авиация. У Киева нет таких средств, которые смогли бы помочь защитить небо от российских военных, подчеркнул Залужный.  

Он также добавил, что те украинские военнослужащие, которые проходят подготовку в течение 21 дня, не могут сравниться с теми солдатами, которые месяцами или годами обучались военному делу, привел слова Залужного бывший американский разведчик. 

Читайте также: 

В США признали, что планы НАТО по Крыму обречены на провал

Зеленскому доложили о катастрофе в Запорожье

В США раскрыли, к чему привел план Зеленского по России

#сша
#авиация
#небо
#план
#нато
#всу
Читайте нас в
Военкор Живов оценил необходимость повторной мобилизации в России
04 сентября 2023, 12:24

Фото: iStock/kobzev3179

Военный блогер, автор Telegram-канала «ЖИВОВ Z» Алексей Живов в интервью «Радио 1» рассказал, что пока в России нет необходимости в мобилизации, однако её целесообразность будет зависеть от задач, поставленных перед армией России.
Напомним, ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что с января на контрактную службу в вооруженные силы поступили около 280 тысяч человек. При этом член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев объяснил, что всего необходимо набрать для службы в ВС РФ 400 тысяч контрактников.
 
«В указанное число контрактников входят не только новые военнослужащие, но и члены добровольческих подразделений, спецгрупп и ЧВК, которые не находились на типовом контракте с Минобороны. Таким образом, из озвученного числа контрактников может быть несколько десятков человек, которые уже принимали участие в боевых действиях. В целом запись на службу по контракту идет довольно бодро. И до конца года план по контрактникам должен быть выполнен», - рассказал Живов.

При этом он отметил, что пока сложно понять, хватит ли этого числа Минобороны для выполнения всех поставленных боевых задач. По словам военного эксперта, на линии боевого соприкосновения идут ожесточенные боевые действия и, естественно, есть потери погибшими и ранеными. Если бы эта статистика была в открытом доступе, можно было бы сделать выводы по поводу того, успевает ли Минобороны восполнять потери новыми военнослужащими или же выбывает больше, чем прибывает.

«Любые наступательные операции в рамках СВО требуют серьезных дополнительных сил. Ранее при частичной мобилизации в России президент Владимир Путин заявлял, что для проведения киевской операции необходимо мобилизовать 500 тысяч человек. Сейчас таких задач не стоит. А, следовательно, и вопроса о мобилизации не стоит», - подчеркнул собеседник «Радио 1».

Он предположил, что проводить мобилизацию пока нецелесообразно ввиду того, что в России есть определенные ограничения по оборонной промышленности. Военных нужно одеть, обуть, обеспечить зарплатой, страховкой, каской, бронежилетом, дать в руки автомат, гранаты, отметил Живов. По его словам, российская оборонная промышленность, которая сейчас только раскручивается и набирает обороты, вряд ли способна обеспечить всем необходимым несколько сотен тысяч человек. 

«Поэтому схема постепенного набора контрактных военнослужащих сейчас наиболее оптимальна. Во-первых, это происходит без социального напряжения, которым сопровождалась мобилизация. Во-вторых, это укладывается в планы по оборонной промышленности, которые есть у государства, то есть постепенного обеспечения армии средствами поражения и защиты», - объяснил военный блогер.

Также Живов назвал причины, по которым мужчины подписывают контракт с Минобороны России. По его словам, в рекламе контрактной службы, которая размещена по всей стране, основной акцент делается на высокой зарплате, перспективах карьерного роста и социальных гарантиях. Соответственно, первое из-за чего люди должны туда идти – это поднять свой социальный статус и зарабатывать больше денег. При этом без патриотического чувства человек вряд ли пойдет воевать, уверен специалист.

«Без патриотического чувства вряд ли кто-то пойдет в зону боевых действий. Сколько бы вам денег не платили, вы прекрасно понимаете, что едете в зону СВО, где можно погибнуть. Вообще служба в армии связана с риском смерти. Исключительно из-за денег никто туда не пойдет. Я думаю, если Минобороны усилит послания в связи с патриотизмом, то еще большее количество людей пойдет в армию. В целом наши граждане ожидают воззваний, люди должны понимать, что над страной нависла экзистенциальная угроза», - подчеркнул Живов.

При этом он отметил, что необходимость мобилизации исходит из боевых задач, которые стоят перед армией России. Если планируется брать Харьков, Одессу и проводить повторную киевскую операцию, то по словам эксперта, будет необходимо мобилизовать еще от 500 тысяч до миллиона человек. Или же продолжить набирать контрактников, но делая акцент не на зарплатах, а на том, что стране грозит опасность, заключил военкор Живов.

Читайте также:

Гурулев о новой волне мобилизации: «Я язык сломал говорить»

Asia Times: тотальная мобилизация не принесёт Украине успеха в контрнаступлении

На Украине начали мобилизовывать пенсионеров
#контракт
#мобилизация
#сво
#вс рф
#минобороны
#чвк
#служба
Читайте нас в
Достижения.рф