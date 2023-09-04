Рогов раскрыл реальные потери ВСУ за время контрнаступления

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Вооруженные силы Украины потеряли десятки тысяч человек за три месяца контрнаступления на Запорожском направлении, так и не дойдя до первой линии российской обороны, заявил глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
«Если подводить итоги их «контрнаступа», то все, что смогли сделать украинские войска, это потерять десятки тысяч боевиков, многие сотни единиц бронетехники и продвинуться на двух участках в районе Урожайного на Времевском выступе и Работино на ореховском направлении примерно на 5-9 километров в глубину», - прокомментировал ситуацию Рогов.
Он также подчеркнул, что территории, которые заняли ВСУ, находятся далеко от первой линии российской обороны. При этом, большинство из них находятся в низинах, что позволяет российским силам с легкостью их обстреливать.
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Евгения Парфентьева