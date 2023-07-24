Рогов раскрыл хитрую тактику ВСУ на поле боя

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Вооруженные силы Украины разработали новую подлую тактику – они просят организовать коридоры, чтобы вынести с поля боя тела погибших сослуживцев, а сами идут в атак, рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
«Украинские боевики используют подлую тактику на линии фронта. Сначала они запрашивают коридоры для эвакуации тел погибших сослуживцев, а затем используют это как повод поближе подобраться к нашей первой линии обороны с целью организации внезапной атаки», - прокомментировал ситуацию Рогов.
ВСУ уже трижды попытались атаковать российских военных таким образом, однако, все три попытки оказались безуспешными, заключил Рогов.
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Евгения Парфентьева