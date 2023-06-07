Рогов раскрыл подробности наступления ВСУ на Запорожском направлении

Фото: РИА НОвости/Константин Михальчевский
Рогов: ВСУ отступили на Запорожском направлении, понеся потери в технике и живой силе
Утром 7 мая ВСУ открыли огонь из РСЗО «Град» по населенному пункту Пятихатки Днепропетровской области, также под огонь попало и Лобковое Запорожской области. Подробности в своем Telegram-канале раскрыл председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, избежать российского огня удалось только одной машине ВСУ, при этом остальные три были уничтожены.
Таким образом, по словам Рогова, ВСУ в ходе атаки на Запорожском направлении понесли потери в количестве 15 человек живой силы и были вынуждены вернуться на свои ранее занимаемые позиции.
Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются прорвать линию российской обороны в районе города Орехово, а также в районах Работино и Белогорья, однако российские войска встречают их огнём артиллерии при поддержке ВКС.
«Наши бойцы, используя преимущество местности и манёвренность обороны, запустили противника на технике (до 4х боевых машин) в Лобковое и разбили их из ПТУРов и артиллерии», - уточнил Рогов.
Таким образом, по словам Рогова, ВСУ в ходе атаки на Запорожском направлении понесли потери в количестве 15 человек живой силы и были вынуждены вернуться на свои ранее занимаемые позиции.
Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются прорвать линию российской обороны в районе города Орехово, а также в районах Работино и Белогорья, однако российские войска встречают их огнём артиллерии при поддержке ВКС.
Элина Позднякова