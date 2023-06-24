Рогов рассказал о грядущем истощении резервов ВСУ на запорожском направлении

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По словам Владимира Рогова, резервов ВСУ на запорожском направлении хватит ещё на 2-3 месяца
ТАСС пишет, что председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что резервов ВСУ на запорожском направлении может хватить примерно на 2-3 месяца интенсивных действий, учитывая новые поставки техники.
«Резервов может хватить на 2-3 месяца, но это при том условии, что им будет передана новая техника, и если они бросят все, что у них есть», —сообщил Владимир Рогов.
Рогов рассказал, что на Украине началась новая волна мобилизации: порядка 100 тысяч человек мобилизуют в ближайшем будущем.
Ранее сообщалось, что в Курске средства ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ. Попытку атаковать Курск предприняли ночью украинские беспилотники. Средства ПВО успешно отразили атаку. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Никто не пострадал.
«Резервов может хватить на 2-3 месяца, но это при том условии, что им будет передана новая техника, и если они бросят все, что у них есть», —сообщил Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что в Курске средства ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ. Попытку атаковать Курск предприняли ночью украинские беспилотники. Средства ПВО успешно отразили атаку. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Никто не пострадал.
Мария Фирсова