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В своем телеграм-канале он отметил, что ударные вертолеты Ми-28, известные как "Ночные охотники", и разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, называемые "Аллигаторами", активно участвуют в боевых действиях, нанося мощные удары по противникам. В окрестностях села Урожайное идут беспрерывные артиллерийские перестрелки и схватки экстремальной интенсивности. Рогов также упомянул, что на северных и восточных границах села все еще находятся позиции ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВС Украины в ходе российской спецоперации потеряли минимум половину танков Leopard 2, которые Финляндия ранее передала Киеву.