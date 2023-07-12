Рогов рассказал о взрывах в Киевской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях

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Сразу в нескольких областях Украины звучат взрывы, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, несколько российских беспилотников «Герань-2» наносят удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.
Как свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения, сейчас воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины. В красной зоне ранее находились Сумская и Полтавская области, сейчас к ним добавились Киевская, Черниговская, Черкасская и Кировоградская области.
С 10 октября Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
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«Работает ПВО ВСУ, что представляет собой наибольшую опасность для местных жителей. ВС РФ, предположительно, нанесла удары по военным объектам ВСУ», — отметил Рогов.
С 10 октября Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
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Артем Путинцев