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Вооруженные силы Украины истощили свои резервы, которые были предназначены для контрнаступления на Запорожском направлении, заявил глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
«ВСУ истощили свои резервы, предназначенные для контрнаступления в Запорожской области, и сейчас применяют принцип каруселей, перебрасывают дополнительные силы с других участков фронта и областей, подконтрольных режиму Зеленского», - прокомментировал ситуацию Рогов.
Он также отметил, что все попытки ВСУ предпринять хоть какие-то попытки наступить заканчиваются провалом из-за высокого профессионализма российских войск.
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Евгения Парфентьева