Рогов: РФ наносит авиаудары по ВСУ на запорожском направлении

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«По предварительным данным, наша авиация активно применяет авиабомбы ФАБ-250/500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), а также управляемые авиабомбы особой мощности УПАБ-1500Б», - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По словам Рогова, российская авиация продолжает наносить удары по местам сосредоточения украинских военных и складам с вооружением и техникой, чтобы нарушить планы Украины по контрнаступлению на Запорожском направлении.
Ранее экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинская пехота при контрнаступлении на запорожском направлении «льет кровь литрами» из-за того, что страны Запада никак не решаются отправить Киеву истребители F-16.