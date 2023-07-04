Рогов: Российские войска обратили ВСУ в бегство в Запорожской области

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, как российские войска обратили в бегство бойцов Вооруженных сил Украины в районе села Работино Запорожской области, сообщает «РИА Новости».
«Сегодня наши войска отбили попытку штурма в районе села Работино. Враг под шквалом наших ударов был частично уничтожен, рассеян и бежал. Ситуация находится под контролем, наши ребята держат позиции, плюс выбили украинских боевиков с их позиций, которые находились севернее и северо-западнее села Работино», - прокомментировал ситуацию Рогов.
К тому же, общественный деятель добавил, что группировка украинских боевиков двигалась на село Дорожнянка. Этот населенный пункт играет ключевую роль в попытках ВСУ наступать на Пологовском направлении. Украинская группировка также была успешно ликвидирована.
Читайте также:
Американский эксперт Келли заявил, что НАТО подставило ВСУ
Американский разведчик Риттер восхитился тактикой российских военных
MW: Поставляемая Западом в Киев техника приводит к ненужной гибели бойцов
Евгения Парфентьева