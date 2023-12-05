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Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что новый пакет финансовой помощи Украине со стороны США будет зависеть от «процента отката». Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для «деоккупации Украины».
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Екатерина Коршунова