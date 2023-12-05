Рогов считает, что помощь США Украине будет зависеть от «процента отката»

Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что расправа над сослуживцами, которые не желают умирать за киевский режим, стала обычным делом в рядах украинских войск. Об этом сообщает РИА Новости.