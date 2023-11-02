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Рогов считает, что Запад готовит замену Зеленскому

Рогов: Запад делает ставку на Залужного и готовит его на замену Зеленскому
02 ноября 2023, 15:11
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запад готовит замену Владимиру Зеленскому, делая ставку на главкома украинских войск Валерия Залужного. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, по этой причине в западных средствах массовой информации публикуются заявления Залужного, в которых он дает адекватную оценку происходящего на передовой. Рогов отметил, что это свидетельствует о том, что Залужный готов к проведению переговоров и переформатированию власти.

Напомним, Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик, поэтому ВСУ не добьются прорыва. Он пожаловался, что наблюдал, как украинская армия застревает на минных полях, а техника, поставленная Западом, расстреливается артиллерией ВС РФ.

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#песков
#рогов
#владимир зеленский
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В Ростовской области повторно сработала система ПВО
Губернатор Голубев: в Ростовской области вновь сработала система ПВО
02 ноября 2023, 15:21

Фото: iStock/e-crow

Губернатор региона Василий Голубев написал в своем телеграм-канале, что систему ПВО задействовали повторно в Ростовской области.
По словам Голубева, система противовоздушной обороны сработала в 14.40. Он отметил, что военнослужащие выполняют свою работу.

Отмечается, что первый раз система ПВО была задействована в 14.17. Сотрудники оперативных служб уточняют последствия.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинские войска атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара. По предварительным данным, есть попадание в жилой дом. Число дронов, атаковавших Энергодар, достигло десяти.

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#новости
#всу
#владимир рогов
#пво
#дроны
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«Переговоры и отказ от территорий»: В Польше предрекли исход СВО
Польский полковник Матысяк: Украине придется отказаться от территорий
02 ноября 2023, 14:30

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Киевским властям рано или поздно придётся пойти на переговоры с Россией и отказаться от территорий, с таким заявлением выступил польский полковник Мачей Матысяк в интервью для Wirtualna Polska.
«То есть переговоры с Россией и отказ от какой-то территории», - прокомментировал ситуацию Матысяк.

По мнению полковника, об украинском контрнаступлении давно можно забыть, как о провальном плане. Тактика командиров ВСУ, бросающих в бой огромное количество солдат и техники, оказалась явно проигрышной. 

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим продолжает нести потери и проигрывать, даже несмотря на поставку новых видов оружия от союзников из Североатлантического альянса.

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#сво
#всу
#переговоры
#польша
#украина
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В Запорожье майор СБУ соблазнил россиянку и вынудил её шпионить
02 ноября 2023, 14:12

Фото: iStock/Rawf8

Соблазненную сотрудником СБУ 19-летнюю девушку задержали за шпионаж.
В Запорожье сотрудники правоохранительных органов задержали 19-летнюю девушку. Её подозревают в шпионаже в пользу Вооруженных сил Украины, пишет NEWS.ru.

Девушка обвиняется по статье о государственной измене. Ей может грозить грозит до 20 лет лишения свободы.

Обвиняемая собирала информацию о расположении российской техники и отправляла их майору украинской спецслужбы, который вёл с ней интимные переписки. К тому же мужчина обещал на ней жениться. Сообщается, что девушка  была администратором Telegram-канал «Мелитополь — это Украина».

Ранее в Севастополе был задержан россиянин, который передавал Украине данные о защитных сооружениях Крыма

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#всу
#сво
#украина
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Рогов: при налете украинских дронов-камикадзе на Энергодар никто не пострадал
02 ноября 2023, 13:59

Фото: iStock/NiseriN

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов написал в своем телеграм-канале, что жертв в результате атаки украинских дронов-камикадзе по Энергодару, предварительно, нет.
Рогов отметил, что украинские войска осуществляют запуски дронов из расположенного на правом берегу Днепра города Никополь. Число дронов, атаковавших Энергодар, достигло десяти.

Ранее Рогов заявил РИА Новости, что украинские войска атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара. По предварительным данным, есть попадание в жилой дом.

По словам Рогова, атака дронов-камикадзе ВСУ по Энергодару связана с попыткой сорвать ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Рогов подчеркнул, что украинские боевики организовали системную атаку, на город ударные беспилотники направлялись один за одним. 

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#магатэ
#атака
#рогов
#дроны
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Немецкий генерал вынес приговор ВСУ
Генерал ВС Германии Катер: ВСУ не в силах наступать на юге
02 ноября 2023, 13:34

Фото: iStock/Tomas Ragina

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер заявил, что украинские войска потеряли возможность наступать из-за непробиваемой обороны, выстроенной ВС России. Об этом сообщает Welt.
По мнению Картера, из-за наступления распутицы усилятся боевые столкновения в воздухе. Он также отметил, что для украинских солдат все происходящее является тупиком.

Ранее бывший советник президента Украины Олег Соскин в своем блоге заявил, что все подготовленные солдаты ВСУ либо погибли, либо ранены. Резервов у украинской армии почти не осталось. По его мнению, хороших вестей с фронта для Киева уже не будет. На фоне того, что украинцы уже бросают танки Leopard, провала ВСУ не избежать.

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#танки
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#украина
#контрнаступление
#вс рф
#россия
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Энергодар атаковали украинские дроны-камикадзе
Рогов: ВСУ атаковали центр Энергодара дронами-камикадзе
02 ноября 2023, 13:16

Фото: iStock/aapsky

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара. По предварительным данным, есть попадание в жилой дом. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Рогова, атака дронов-камикадзе ВСУ по Энергодару связана с попыткой сорвать ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Рогов отметил, что украинские боевики организовали системную атаку, на город ударные беспилотники направлялись один за одним.

Ранее сообщалось, что сегодня утром, 2 ноября, в акватории Черного моря и в Крыму сработали дежурные системы ПВО. Минобороны РФ отмечает, что Киев предпринял попытку совершить теракт на территории России, используя 6 беспилотников летательного типа. В итоге один из них сбили в акватории Черного моря, ещё 5 перехватили над Крымом.

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Песков не согласился со словами Залужного о тупиковой ситуации в конфликте
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#дрон
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#киев
#магатэ
#атака
#пво
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Песков не согласился со словами Залужного о тупиковой ситуации в конфликте
02 ноября 2023, 13:06

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что украинский конфликт не зашел в тупик. Так Песков прокомментировал журналистам слова главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного.
По словам пресс-секретаря, чем быстрее Киев поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно разрешить ситуацию. Песков также отметил, что РФ последовательно продолжает проведение спецоперации, все ее цели будут достигнуты.

Напомним, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что слова Залужного свидетельствуют о полном провале контрнаступления украинских войск. Чепа отметил, что по большому количеству позиций оружие НАТО проигрывает российскому, что также говорит о полном провале планов Вашингтона на контрнаступление ВСУ.

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#всу
#киев
#песков
#рф
#контрнаступление
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Nestle оказалась в украинском списке «спонсоров войны»
02 ноября 2023, 12:54

Фото: istockphoto/danr13

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло швейцарскую корпорацию в список международных спонсоров войны.
ТАСС пишет, что это произошло из-за того, что корпорация продолжает работать в России, поставляет товары и расширяет свою российскую производственную базу. Об этом сказано в сообщении в Telegram-канале НАПК.

Несмотря на заявления компании о том, что она приостановит экспорт и импорт в РФ, за исключением товаров первой необходимости, полки магазинов в России «переполнены продукцией Nestle».

Швейцарский концерн Nestlé заявлял, что приостанавливает в России работу брендов KitKat и Nesquik из-за событий на Украине.

«Мы приостанавливаем деятельность известных брендов Nestlé, таких как KitKat и Nesquik. Мы уже прекратили импорт и экспорт второстепенных товаров в Россию и из неё, прекратили всю рекламу и приостановили все капиталовложения в страну. Разумеется, мы полностью соблюдаем все международные санкции в отношении России», — говорится в заявлении компании, пишет РИА Новости.
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#россия
#украина
#сво
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У Киева нет перспектив победы, заявил Песков
Песков: киевскому режиму надо понять, что перспектив победы на поле боя нет
02 ноября 2023, 12:31

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чем быстрее Киев поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно разрешить ситуацию. Так Песков прокомментировал журналистам слова главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного.
По словам пресс-секретаря, украинский конфликт не зашел в тупик, так как РФ последовательно продолжает проведение спецоперации, все ее цели будут достигнуты. 

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что слова Залужного свидетельствуют о полном провале контрнаступления украинских войск. Чепа отметил, что по большому количеству позиций оружие НАТО проигрывает российскому, что также говорит о полном провале планов Вашингтона на контрнаступление ВСУ. 

Напомним, Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик, поэтому ВСУ не добьются прорыва. Он пожаловался, что наблюдал, как украинская армия застревает на минных полях, а техника, поставленная Западом, расстреливается артиллерией ВС РФ.

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