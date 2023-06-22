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ВСУ, подражая нацистской Германии, атаковали Запорожскую область в 4 часа утра
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали Запорожскую область 22 июня ровно в 4 часа утра, сообщает «РИА Новости».
«Сегодня ровно в 4:00 утра украинские боевики на немецких танках Leopard с крестами начали новую атаку. Символизм просто зашкаливает. Они любят все копировать с нацистской Германии», - прокомментировал ситуацию Рогов.
По его словам, вот уже несколько часов на линии боевого соприкосновения происходят активные действия. Украинские боевики подтянули к линии российской обороны десятки единиц техники и не менее трех рот личного состава.
Напомним, ранее Рогов рассказал, как в Киеве готовится провокация вокруг Запорожской АЭС. Рогов призвал все мировое сообщество обратить внимание на эту ситуацию и остановить «террористический режим Зеленского».
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Минобороны РФ рассказали, как западные психологи внушали бойцам Вооруженных сил Украины ненависть к русскому народу и желание убивать русских солдат.
«Сегодня ровно в 4:00 утра украинские боевики на немецких танках Leopard с крестами начали новую атаку. Символизм просто зашкаливает. Они любят все копировать с нацистской Германии», - прокомментировал ситуацию Рогов.
Напомним, ранее Рогов рассказал, как в Киеве готовится провокация вокруг Запорожской АЭС. Рогов призвал все мировое сообщество обратить внимание на эту ситуацию и остановить «террористический режим Зеленского».
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Минобороны РФ рассказали, как западные психологи внушали бойцам Вооруженных сил Украины ненависть к русскому народу и желание убивать русских солдат.
Евгения Парфентьева