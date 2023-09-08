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Рогов: Верхушка шайки наркоманов и нацистов делает бизнес на смертях украинцев

Рогов: Слова Блинкена о наступлении ВСУ в Запорожской области являются вымыслом
08 сентября 2023, 08:01
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал слова государственного секретаря США Энтони Блинкена об успехах в контрнаступлении ВСУ, в интервью «РИА Новости».
Накануне Блинкен заявил, что Вашингтон видит в украинском контрнаступлении «значительный прогресс».

«Все это не более чем вымысел. Если и существует какой-то прогресс, так это по разворовыванию и отмыванию западных денег, в том числе американских налогоплательщиков, которые вбрасываются, как в черную дыру, для удержания у власти режима Зеленского», - прокомментировал ситуацию Рогов.


Он также заявил, что «верхушка шайки наркоманов и нацистов» делает бизнес на смертях украинского народа, превратив целую страну в серую зону, через которую проходят деньги западных элит.

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#украина
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Рогов рассказал, по какому принципу ВСУ стали воевать на Запорожском направлении
Рогов: ВСУ истощили резервы в Запорожской области и воюют по принципу карусели
08 сентября 2023, 08:38

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Вооруженные силы Украины истощили свои резервы, которые были предназначены для контрнаступления на Запорожском направлении, заявил глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
«ВСУ истощили свои резервы, предназначенные для контрнаступления в Запорожской области, и сейчас применяют принцип каруселей, перебрасывают дополнительные силы с других участков фронта и областей, подконтрольных режиму Зеленского», - прокомментировал ситуацию Рогов.

Он также отметил, что все попытки ВСУ предпринять хоть какие-то попытки наступить заканчиваются провалом из-за высокого профессионализма российских войск.

Ранее Рогов заявил, что «верхушка шайки наркоманов и нацистов» делает бизнес на смертях украинского народа, превратив целую страну в серую зону, через которую проходят деньги западных элит.

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#всу
#рогов
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«Дроны-убийцы»: ВСУ начали «травить» свои БПЛА
ВСУ стали покрывать дроны-камикадзе химическим реагентом
08 сентября 2023, 08:28

Фото: iStock/valio84sl

Украинские войска стали покрывать свои дроны химическими реагентами, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как уточнили в СМИ, большинство украинских дронов не достигают своих целей и терпят крушение. Поэтому, ВСУ решили нанести хоть какой-то ущерб российской стороне и стали наносить на БПЛА химические реагенты. Таким образом украинцы также предотвращают дальнейшую перепрошивку устройств и их разбор на детали в России.

Российские бойцы рассказали SHOT, что эти дроны вызывают ожоги кожи и отравление при прикосновении. 

Отмечается, что в настоящий момент известно лишь об одном случае обнаружении «отравленного» дрона.

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Зеленский продолжает наступление из страха перед Западом
Риттер: Украина не может остановить наступление из страха перед Западом
08 сентября 2023, 07:22

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Власти Украины не могут остановить наступление ВСУ из страха перед Западом, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для New Rules.
«Нас (США) не волнуют потери Украины, мы заинтересованы в том, чтобы увеличить потери России. Поэтому США толкают Украину вперед, а украинцы не могут сказать «нет». Если украинцы откажутся, решат остановиться, чтобы вернуться к обороне, быть умнее в использовании своих ценных ресурсов, то они не получат истребители F-16, танки и вооружения, необходимые для того, чтобы выжить в этом конфликте», - прокомментировал ситуацию Риттер. 

Эксперт напомнил, что американские политики не раз высказывали риторику в поддержку украинского конфликта в такой форме – да, граждане Украины гибнут на поле боя, однако, также потери несут и русские. При этом, американцы не погибают на полях спецоперации. Потери среди народа киевских властей не волнуют администрацию США.

По мнению Риттера, Владимиру Зеленскому в целом не стоило втягивать Украину в этот конфликт, либо использовать все возможности для его мирного урегулирования.

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#конфликт
#вооружения
#истребители
#владимир зеленский
#сво
#всу
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России удалось развеять один из главных западных мифов
CNR: Россия развеяла миф о неуязвимости западных танков
08 сентября 2023, 07:12

Фото: iStock/Michele Ursi

На полях специальной военной операции Россия развеяла миф о несокрушимости западных танков, заявили в статье Национального радио Китая (CNR) в соцсети WeChat.
Ранее в американском издании MWM заявили, что российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» способен уничтожить любой западный танк. Американские журналисты обозначили «Корнет» как «мощнейшую установку». До того как уничтожить Challenger, «Корнет» также успела разнести Abrams, Merkava 4 и Leopard 2, иными словами - все лучшие танки, которые были у Запада. 

«Западные военные эксперты долго хвастались, утверждая, что основной боевой танк Challenger 2 оснащен самой прочной броней в мире», - прокомментировали ситуацию китайские журналисты. 

Обозреватели обозначил миф о непобедимости западных боевых машин как «лопнувший мыльный пузырь», который с легкостью удалось проколоть российской армии.

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#танки
#китай
#украина
#сво
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Полковник назвал слабое место украинской обороны
Полковник Алехин: ВСУ не удается выстроить оборону у Купянска
08 сентября 2023, 06:46

Фото: iStock/Grigorenko

Купянское направление оценивается как уязвимое звено в системе обороны Украины, сообщил военный аналитик, полковник запаса Геннадий Алехин в беседе с информационным ресурсом Ura.ru.
По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с ограниченными возможностями для усиления обороны в этом регионе из-за активных действий российской армии. Алехин подчеркнул, что Купянск разделен рекой Оскол на две части, и в настоящее время ВСУ контролируют от 30 до 50 километров на левом берегу, предпринимая попытки организовать переправы для переброски войск и военной техники.

Эксперт отметил, что сложность ситуации в этом районе признается командующим Сухопутными войсками ВСУ, генералом Александром Сырским.

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#эксперт
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Украину предупредили об угрозе «спирали смерти»
Академик Либанова: Украина рискует попасть в демографическую «спираль смерти»
08 сентября 2023, 06:41

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Академик Элла Либанова из Национальной академии наук предостерегла от возможной «спирали смерти» на Украине, вызванной демографическим кризисом в стране, сообщили РИА Новости. Ее предупреждение было передано британской благотворительной организации AOAV.
Она выразила серьезную тревогу из-за массового уезда украинских женщин репродуктивного возраста за границу. По словам академика, если они не вернутся в родную страну, это может стать серьезной проблемой.

Либанова подчеркнула, что Украина в 2001 году заняла первое место в мире по низкому уровню рождаемости и в 2019 году — в Европе.

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#многодетные семьи
#всу
#контрнаступление
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Поляки избили подростков с Украины, потребовав от них убраться домой
Fakt.pl: в польском Гданьске избили двух подростков с Украины
08 сентября 2023, 05:54

Myśl Polska: Ненависть к России привела Польшу к отчаянию Полковник Макгрегор: Польша и Литва хотят вторгнуться на Украину в обход НАТО В Варшаве беженцы из Украины подрались с поляками

По информации портала Fakt.pl, в Гданьске несколько местных жителей атаковали двух 16-летних подростков из Украины. Событие вызвало широкий резонанс после появления «шокирующего» видео инцидента в социальных сетях, на котором можно увидеть нападение на двух 16-летних подростков из Украины, сопровождаемое требованиями о их депортации на родину, передает РИА Новости.
Магдалена Циска, пресс-секретарь полиции Гданьска, подтвердила информацию о нападении на украинских подростков. По ее словам, женщина подошла к одной из потерпевших и начала нападение, нанося удары кулаками по голове и бросив в нее телефон, без видимых на то причин. В защиту девушки встал ее 16-летний соотечественник, на которого в свою очередь напали два мужчины.
Впоследствии, полиция задержала женщину, которая напала на девушку. Ей было установлено алкогольное опьянение. Позже был задержан один из мужчин, участвовавших в нападении на украинского подростка. Этот мужчина также оказался жителем Гданьска. Второго нападавшего пока ищут.

Женщине, напавшей на девушку, предъявлены обвинения в причинении средней степени тяжести телесных повреждений и причинении ущерба в размере 1000 злотых (почти 23 тысячи рублей). В ее отношении также введен полицейский надзор. Аналогичные обвинения были предъявлены и мужчине, избившему украинского подростка.

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Британия пообещала следить за действиями России в Черном море
Премьер Британии Сунак: Лондон будет следить за действиями России в Черном море
08 сентября 2023, 04:45

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал отслеживать действия России в Черном море, используя свои разведывательные ресурсы, передает РИА Новости.
«Мы намерены задействовать наши разведывательные и наблюдательные возможности для мониторинга активности России в Черном море...», - говорится в официальном заявлении, опубликованном офисом Риши Сунака, передает РИА Новости.
Заявление также подчеркивает, что Великобритания будет выявлять «потенциальные признаки подготовки Россией атак на гражданское судоходство или инфраструктуру в Черном море и выявлять ответственных за такие атаки, чтобы предотвратить распространение ложных утверждений, направленных на оправдание России».

В документе также приводится пример действий России, а именно инцидент, в котором в августе экипаж российского патрульного корабля «Василий Быков» открыл предупредительный огонь в отношении судна «Сукра Окан», флаг которого был поднят Палау, когда оно двигалось в украинский порт Измаил в Черном море. В заявлении отмечается, что такие действия могут быть рассмотрены «как нарушение международного гуманитарного права».

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Нового министра обороны Украины обвинили в работе на американскую разведку
dikGAZETE: Умеров передавал информацию об украинском конфликте разведке США
08 сентября 2023, 04:37

Недавно назначенный министр обороны Украины Рустем Умеров оказался в центре скандала, связанного с предоставлением американской разведке информации о ситуации в стране. Об этом заявил журналист Омюр Челикденмез из турецкой газеты dikGAZETE.
Омюр Челикденмез отметил, что глава министерства обороны Украины вмешивался в усилия по достижению мирного урегулирования конфликта.

«Главной целью Рустема Умерова было предотвратить быстрое соглашение между сторонами и максимально информировать американскую разведку», — отмечается в его статье.
Также, по словам журналиста, украинский министр использовал часть финансовых средств, предоставленных США, в личных целях.

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