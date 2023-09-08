Рогов: Верхушка шайки наркоманов и нацистов делает бизнес на смертях украинцев

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Глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал слова государственного секретаря США Энтони Блинкена об успехах в контрнаступлении ВСУ, в интервью «РИА Новости».
Накануне Блинкен заявил, что Вашингтон видит в украинском контрнаступлении «значительный прогресс».
Он также заявил, что «верхушка шайки наркоманов и нацистов» делает бизнес на смертях украинского народа, превратив целую страну в серую зону, через которую проходят деньги западных элит.
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«Все это не более чем вымысел. Если и существует какой-то прогресс, так это по разворовыванию и отмыванию западных денег, в том числе американских налогоплательщиков, которые вбрасываются, как в черную дыру, для удержания у власти режима Зеленского», - прокомментировал ситуацию Рогов.
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Евгения Парфентьева