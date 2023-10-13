Рогов сообщил о мощном взрыве в Мелитополе

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На территории Мелитополя в Запорожской области прогремел взрыв. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале.
«Как сообщают мои земляки-мелитопольцы, около 07:50 в городе был слышен взрыв. Наиболее громко его слышали в районе улицы Кирова», — рассказал Рогов.Информацию о взрыве также подтвердил назначенный Киевом мэр Мелитополя Иван Федоров.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак