Рогов сообщил о трёх взрывах в Мелитопольском районе

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Три взрыва прозвучали в Мелитопольском районе Запорожской области, возможно, это связано с работой системы ПВО.
Об этом сообщил глава общественной организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.
Власти и оперативные службы пока не прокомментировали произошедшее.
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«В Мелитопольском районе прозвучали три взрыва. По предварительной информации - отработало ПВО», - написал Владимир Рогов.
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Мария Фирсова