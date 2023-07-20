Рогов сообщил об авиаударах по ВСУ на ореховском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Российская авиация нанесла удары по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении СВО в Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале председатель общественного движения «Мы вместе с Россией», политик Владимир Рогов.
Согласно информации Рогова, в районе населенного пункта Работино нанесены мощные авиаудары по скоплению штурмовых отрядов и техники противника. Тем самым ослаблены наступательные возможности ВСУ.
Политик сообщил, что украинских военных накрывают встречным шквальным огнем, не давая им возможности подобраться к первой линии обороны.
Ранее Владимир Рогов рассказал о смене тактики ВСУ на Запорожском направлении: по его словам, «боевики атакуют небольшими группами на быстрых внедорожниках и бронированных пикапах, пытаясь вгрызаться в нашу первую линию обороны». При этом он подчеркнул, что все вражеские атаки купируются и успешно отбиваются российскими военными.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Политик сообщил, что украинских военных накрывают встречным шквальным огнем, не давая им возможности подобраться к первой линии обороны.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Артем Путинцев