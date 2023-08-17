Рогов сообщил об отбитой атаке ВСУ на подступах к селу Работино

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Российские военнослужащие отбили атаку украинских войск на танках и бронемашинах на подступах к запорожскому селу Работино. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет издание РИА Новости.
Российским военнослужащим удалось отбить атаку и вынудить противника отойти. По боевикам продолжает работать авиация. Рогов также сообщил, что серьезные боевые действия проходят на времевскем направлении. Обстановку близ села Пятихатки собеседник назвал контролируемой и стабильной.
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Анастасия Крестьянова