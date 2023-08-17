Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Рогов сообщил об отбитой атаке ВСУ на подступах к селу Работино

Рогов сообщил об отбитой атаке ВСУ на подступах к селу Работино

Рогов: На подступах к селу Работино отразили атаку ВСУ на танках и бронемашинах
17 августа 2023, 12:45

Фото: iStock/Michele Ursi

Российские военнослужащие отбили атаку украинских войск на танках и бронемашинах на подступах к запорожскому селу Работино. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет издание РИА Новости.

Он сообщил, что ВСУ осуществили атаку на подступах к селу минувшим утром. Украинские группировки использовали для атаки танки и американские бронемашины. На указанном направлении, бои шли несколько часов.

Российским военнослужащим удалось отбить атаку и вынудить противника отойти. По боевикам продолжает работать авиация. Рогов также сообщил, что серьезные боевые действия проходят на времевскем направлении. Обстановку близ села Пятихатки собеседник назвал контролируемой и стабильной.

Читайте также:

FT: ВСУ приходится срочно менять дислокацию важного вооружения из-за российских ударов

Бойцы ВС РФ уничтожили танк и миномет ВСУ у Каховской ГЭС

Военный эксперт Хо: США боятся раскрыть секреты, поставляя ВСУ новейшее оружие


#оружие
#танки
#авиация
#всу
#вс рф
#вооружения
#рогов
Читайте нас в
FT: ВСУ приходится срочно менять дислокацию важного вооружения из-за российских ударов
17 августа 2023, 10:47

Фото: istockphoto/3D_generator

Киевские власти на фоне постоянных ударов, наносимых ВС РФ по объектам расположения украинских ВВС, которые использовались для запуска ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow и Scalp, в спешном порядке передислоцируют с места на место критически важное вооружение и квалифицированный персонал.
Об этом сообщает издание Financial Times, опираясь на информацию, полученную от чиновников, имена которых не раскрываются. В публикации указано, что Киев и его западные союзники рассматривают удары Вооруженных Сил РФ по объектам на западе Украины как попытку разрушить взлетно-посадочные полосы и парк бомбардировщиков, использовавшихся для запуска британских и французских дальнобойных ракет.

В материале отмечается, что украинские пилоты вынуждены постоянно курсировать между десятками местных авиационных баз и частных аэродромов. Советник командования воздушных сил Украины Юрий Игнат и советник министра обороны Юрий Сак в очередной раз заявили о потребности Киева в большем количестве систем ПВО, чтобы лучше защищать украинские авиабазы.

Читайте также:

Бойцы ВС РФ уничтожили танк и миномет ВСУ у Каховской ГЭС

Расчеты ЗРК «Оса» ВС РФ прикрывают позиции бойцов на Краснолиманском участке

Российские артиллеристы уничтожили склад ВСУ и живую силу противника на купянском направлении

#парк
#киев
#рф
#пво
#пилоты
#всу
Читайте нас в
Financial Times: Киев меняет дислокацию вооружения из-за ударов ВС РФ
17 августа 2023, 10:31

Фото: iStock/vadimrysev

Киев передислоцирует важное вооружение и квалифицированный персонал из-за ударов ВС РФ по объектам украинских ВВС. Об этом сообщает газета Financial Times.
По мнению украинских властей, удары ВС РФ по западным объектам Украины – это попытка Москвы разрушить взлётно-посадочные полосы и парк бомбардировщиков, которые используются для запуска британских ракет Storm Shadow и французских Scalp.

В связи с этим, украинские военные постоянно перемещаются между разными военными базами и передислоцируют вооружение.

Напомним, что ВС РФ начали производить удары по военной инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года в ответ на теракт на Крымском мосту.

Читайте также:

Посол Антонов: Удар ВСУ по Крымскому мосту — откровенный теракт, но США закрывают на это глаза

Горбачёв: Беспилотники, атаковавшие Крымский мост, собраны из иностранных деталей

Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаки Крымского моста 12 августа
#украина
#россия
#вооружение
#обстрел
Читайте нас в
Наемники из ФРГ устанавливают мины на купянском направлении
Марочко: Наемники из ФРГ установят мины для ВСУ на купянском направлении
17 августа 2023, 07:48

Фото: iStock/breakermaximus

Партию различных боеприпасов получили военнослужащие Украины на купянском направлении. Отмечается, что часть снарядов немецкого происхождения. Мины будут устанавливать наемники из ФРГ, об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.
Ссылаясь на собственные источники, эксперт сообщил, что большая партия боеприпасов поступила подразделениям ВСУ, дислоцированным в районе населенного пункта Купянск. В том числе, доставлены мины немецкого производства. Для работ по установлению боеприпасов, будут привлечены наемники из Германии.  

Марочко также добавил, что немецкие военнослужащие по документам числятся как специалисты по разминированию, однако, имеют прямое отношение к бундесверу. 

Читайте также:

Марочко заявил о росте потерь Киева на Купянском направлении

Пленный морпех ВСУ рассказал о предательстве украинских спецслужб под Херсоном

Марочко раскрыл потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении


#эксперт
#партия
#специалисты
#всу
#наемники
Читайте нас в
Назван смертельный риск для остатков ВСУ
Австрийский полковник Райснер: ВС РФ сокращают пространство для маневра ВСУ
17 августа 2023, 07:04

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Украинские военнослужащие столкнутся с огромным риском, введя в бой последнюю предназначенную для наступления бригаду на фоне усиления российского натиска. Об этом заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер, пишет газета Tagesspiegel .
По его словам, ВСУ планируют совершить прорыв российских рубежей обороны до того, как наступит осенняя распутица. Однако, перенаправление последней бригады военнослужащих, подготовленных для наступательных действий, может обернуться крахом для ВСУ.  

Полковник пояснил, что такие действия чреваты полной блокировкой ВСУ на всех направлениях. Усиление атак ВС РФ и развертывание сил украинских группировок на Купянском направлении, сократит пространство для маневра украинских бойцов, заключил Райснер.  

Читайте также: 

Бойцы ВС РФ уничтожили танк и миномет ВСУ у Каховской ГЭС

Военный эксперт Хо: США боятся раскрыть секреты, поставляя ВСУ новейшее оружие

Голодные солдаты ВСУ переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен ВС России

#эксперт
#солдаты
#всу
#вс рф
Читайте нас в
Расчеты ЗРК «Оса» ВС РФ прикрывают позиции бойцов на Краснолиманском участке
МО РФ: Расчеты ЗРК «Оса» ЦВО прикрывают позиции на Краснолиманском участке
17 августа 2023, 05:53

Фото: сайт Минобороны РФ

В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие расчета ЗРК «Оса-АКМ» Центрального военного округа прикрывают позиции штурмовых подразделений группировки «Центр», ликвидируя разведывательные беспилотники ВСУ на Краснолиманском направлении.
«В ходе боевого дежурства расчеты ЗРК «Оса» прикрывают районы дислокации личного состава, техники и сосредоточения штурмовых подразделений военного округа», — цитирует РИА Новости сообщение оборонного ведомства.

Уточняется, что специфика вооружения и радиолокационного оборудования ЗРК позволяет оперативно обнаруживать и уничтожать разведывательные БПЛА противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Голодные солдаты ВСУ переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен ВС России

Российские артиллеристы уничтожили склад ВСУ и живую силу противника на Купянском направлении

Бывший пленный рассказал, что СБУ заставляет участвовать в фейковых видео

#бпла
#сво
#всу
Читайте нас в
Голодные солдаты ВСУ переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен ВС России
17 августа 2023, 04:38

Фото: РИА Новости

Военнослужащий ВС Украины, перешедший на сторону российской армии, рассказал, как вместе с двумя сослуживцами принял решение сдаться в плен ВС РФ спустя три дня нахождения на передовой. Причиной послужили плохое отношение командиров, недостаточная боевая подготовка и голод, пишет РИА Новости.
Для того чтобы сдаться в плен России, солдату пришлось на лодке пересечь Днепр. 

«Постоянные артиллерийские и минометные обстрелы с левого берега, мы не могли выполнить ни одну поставленную задачу от командира – позывной «Клещ». Я его видел только в первый день. Он все время находился в тылу и к нам ни разу не приезжал. На третьи сутки начали голодать. Паек, как сказали, не подвозят, потому что топлива нет. Его как-бы покупают за свои деньги. А у нас в карманах пусто», — цитирует агентство слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Бывший пленный рассказал, что СБУ заставляет участвовать в фейковых видео

Собянин сообщил, сколько москвичей сейчас находятся в зоне СВО

ФСБ: При попытке прорыва в Брянскую область ликвидированы четверо диверсантов
#сво
#украина
#всу
Читайте нас в
Бывший пленный рассказал, что СБУ заставляет участвовать в фейковых видео
Бывший пленный Раидин рассказал, что СБУ заставляет участвовать в фейковых видео
17 августа 2023, 03:56

Фото: РИА Новости

Освобожденный из украинского плена житель Красноярска Виктор Раидин рассказал, что сотрудники СБУ снимают видеоролики с фейковыми «признаниями» российских военнопленных и другими заявлениями, дискредитирующими ВС РФ, по заранее написанным текстам. Об этом пишет РИА Новости.
Раидин попал в плен 1 апреля в селе Водяное в ДНР. В июне военнослужащего обменяли по формуле «94 на 95». По его словам, после пленения его передали в СБУ, где допрашивали и принуждали сниматься в видеороликах, дискредитирующих ВС России, предоставив готовый текст.

При этом россиянина избивали, ему было сложно воспринимать информацию и часть тезисов, написанных СБУ, мужчина пропускал. От военнопленных требовали максимальной достоверности, заставляя наизусть заучивать тексты.

Читайте также:

Застрелившего сослуживца мобилизованного осудили на восемь лет колонии

Боевик «Азова»* заявил в суде, что раскаивается в убийстве пленного

Инвалид ВСУ: У меня нет других вариантов, кроме сбора милостыни

*Запрещенная в России террористическая организация
#днр
#всу
#сбу
#украина
#видео
#фейки
Читайте нас в
Российские артиллеристы уничтожили склад ВСУ и живую силу противника на купянском направлении
17 августа 2023, 03:56

Фото: iStock/Sergii_Tverdokhlibov

Российские военные уничтожили бронированную технику и живую силу, а также склады боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, рассказал «Известиям» «Рыжий» — старший офицер артиллерийской батареи гаубичного дивизиона Западной группировки войск.
Офицер отметил, что подобный результат стал возможен благодаря слаженной работе 152-миллиметровых гаубиц Д-30, состоящих на вооружении у артиллерийских подразделений Западного военного округа (ЗВО).

«Расчет Д-30 скорректировали, вторым выстрелом они сделали прямое попадание, было уничтожение склада, автомобиля и живой силы противника», — пояснил «Рыжий».

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что положение ВСУ на Купянском направлении заметно ухудшилось. По его словам, в Киеве уже опасаются «захвата» Купянска российскими силами.

Читайте также:

На Украине признали ухудшение ситуации в Купянске

Минобороны: Российские войска улучшили позиции на Купянском направлении

Киевские власти проводят эвакуацию Купянского района из-за приближения российских войск

#вооружённые силы рф
#всу
#сво
Читайте нас в
ВСУ нанесли массированный артудар по Херсонской области
ВСУ нанесли массированный артудар по поселку Днепряны в Херсонской области
16 августа 2023, 23:53

ВС Украины нанесли массированный артиллерийский удар по жилым кварталам поселка Днепряны в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Новокаховского городского округа.
«Боевики ВСУ в 22.10 нанесли массированный артиллерийский удар по домам мирных жителей в поселке городского типа Днепряны Новокаховского городского округа», — цитирует агентство текст сообщения.

Информация о пострадавших и разрушениях в настоящее время уточняется.

Читайте также:

На Украине признали ухудшение ситуации в Купянске

В Запорожской области ввели выплаты за подбитую иностранную технику

ВСУ теряют контроль над Харьковом и Авдеевкой
#всу
#удар
#сво
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников