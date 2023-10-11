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Около села Работино за прошлые сутки уничтожили 2 танка украинской армии. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе и РИА Новости.
«За минувшие сутки подбито два вражеских танка и БМП в районе Работино в сторону села Вербовое», — заявил Рогов.Также, по его словам, в ходе атаки армия Украины потеряла несколько десятков бойцов на линии Работино-Копани. Рогова также рассказал, что у него сложилось впечатление, что главной задачей украинских военных сил является уничтожение наибольшего количества своих же солдат. Он сообщил, что украинские «штурмовые группы идут по телам своих же погибших» и согласился с мнением, что украинская сторона реализует план «до последнего украинца», так как, по словам Рогова, другого объяснения нет.
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