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Рогов сообщил об уничтожении двух танков ВСУ возле Работино

11 октября 2023, 13:34
Фото: istock / Evgeny555

Фото: istock / Evgeny555

Около села Работино за прошлые сутки уничтожили 2 танка украинской армии. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе и РИА Новости.

«За минувшие сутки подбито два вражеских танка и БМП в районе Работино в сторону села Вербовое», — заявил Рогов.
Также, по его словам, в ходе атаки армия Украины потеряла несколько десятков бойцов на линии Работино-Копани. Рогова также рассказал, что у него сложилось впечатление, что главной задачей украинских военных сил является уничтожение наибольшего количества своих же солдат. Он сообщил, что украинские «штурмовые группы идут по телам своих же погибших» и согласился с мнением, что украинская сторона реализует план «до последнего украинца», так как, по словам Рогова, другого объяснения нет.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В РФ разработали высокоскоростной дрон-камикадзе «Тубус» для уничтожения артиллерии
11 октября 2023, 14:14

Фото: istock / aapsky

Российские специалисты разработали новый высокоскоростной беспилотный летательный аппарат под названием «Тубус», запускающийся из переносной установки и предназначенный для уничтожения бронированной техники и артиллерии противника в глубине фронта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Новый беспилотник может разгоняться до скорости 250-300 км/ч, что почти в два раза быстрее других дронов, летающих со скоростью 100-150 км/ч. Из-за огромной скорости «Тубус» становится менее уязвимым для стрелкового оружия противника. Он также обладает дальностью полета 30-40 километров, что позволяет применять его для атак артиллерии врага в глубине фрона. Вес дрона составляет 10 килограмм, а пусковой установки — 5 кг, что позволяет быстро и просто переносить устройство.

«Тубус» уже успешно прошел внутренние испытания и через несколько месяцев пройдет официальные испытания беспилотника в зоне СВО.


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#беспилотник
#испытания
#сво
#всу
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СМИ признали мифом превосходство и неуязвимость оружия НАТО
AT: ВС РФ разрушили миф о превосходстве вооружения НАТО
11 октября 2023, 13:26

Фото: iStock/aapsky

Российские силы смогли продемонстрировать на Украине, что оружие НАТО не является неуязвимым. Об этом пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.
«Танки, несмотря на превосходную электронику и системы целеуказания, современную броню и отличную дизельную силовую установку, были уничтожены российскими орудиями, беспилотниками и минами», — говорится в статье.

По его мнению, Запад каждый раз оказывается учиться на своих просчетах. Старны НАТО были уверены, что их оружие сможет переломить ход конфликта на поле боя в сторону Украины, однако оно было уничтожено российскими военными. При этом израильские системы ПВО не смогли отразить удары ХАМАС по стране.

Таким образом, считает автор, вооружения США и Израиля, а также некоторых европейским стран не соответствуют заявленным характеристикам. 

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#сша
#оружие
#танки
#нато
#запад
#вооружения
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В США назвали сроки краха армии Украины
Экс-разведчик США Риттер: ВСУ ожидает крах в течение года
11 октября 2023, 13:07

Фото: iStock/Olena_Z

Украинская армия столкнётся с неминуемым крахом в течение ближайших 12 месяцев. Так считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Украинской армии не будет через 12 месяцев, некому будет получать боеприпасы. Крах уже наступает, пока мы тут с вами разговариваем. Я действительно считаю, что Россия скоро закончит этот конфликт.», – заявил Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.

Он добавил, что сейчас ВСУ находятся в упадке, отметив, что поддержка стран Запада Украине уже не поможет, а время украинской армии на исходе, заключил Риттер.

Ранее Риттер также заявлял, что руководства стран Запада вынудят Украину пойти на мирные переговоры с Россией, в результате которых Киев будет вынужден отказаться от своих территорий.

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#россия
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#сво
#всу
#вс рф
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Школьники из Долгопрудного написали в сентябре более 100 писем бойцам СВО
11 октября 2023, 12:38

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

Ученики школы №1 Долгопрудного написали в сентябре более ста писем участникам спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Дети пишут участникам СВО самые искренние слова поддержки. А сами бойцы говорят, что всегда с теплом принимают такие послания, хранят как талисманы маленькие листочки, исписанные детским почерком. В школе регулярно проводятся акции, в рамках которых дети пишут письма героям. Так, в сентябре ребята отправили бойцам более 100 писем», – говорится в сообщении. 
Отмечается, что каждое письмо дошло адресата и уже не раз прочитано. 

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#школа
#письма
#подмосковье
#московская область
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Гагин: ВС РФ подошли к рубежу села Бердычи северо-западнее Авдеевки
11 октября 2023, 12:32

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские военные смогли подойти к селу Бердычи, которое находится северо-западнее от Авдеевки, контроль над этим населенным пунктом позволит российским силам перерезать пути снабжения авдеевской группировки ВСУ. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
«Сама авдеевская группировка снабжается по дорогам, которые уже за городом, там несколько дорог разного значения. Наши наступательные действия сейчас в том числе сосредоточены на том, чтобы контролировать подвоз тылового обеспечения украинскому гарнизону», - цитирует РИА Новости Гагина.

Он уточнил, что к данному населенному пункту ВС РФ только вышли, и это не значит, что он уже под контролем российских сил. Гагин объяснил, что село находится на фланге, благодаря которому можно будет контролировать пути снабжения ВСУ.

Накануне стало известно, что российские венные наступают к северу и югу Авдеевки, пытаясь взять этот населенный пункт в оперативное окружение.

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#село
#новости
#сво
#всу
#вс рф
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Глава ФСБ РФ Бортников раскрыл, сколько наёмников из западных ЧВК состоят в рядах ВСУ
Глава ФСБ РФ Бортников: члены 13 западных ЧВК сражаются против России
11 октября 2023, 11:37

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В рядах ВСУ числятся боевики из 13 европейских ЧВК и девяти зарубежных военизированных прокси-формирований. Об этом сообщил председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) стран СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников.
В ходе заседания СОРБ в Баку он рассказал, что в настоящее время удалось установить 794 наёмника из 35 стран.

Ранее политолог Авва заявил, что в рядах ВСУ активно гибнут наёмники из стран НАТО и США, среди которых также есть и высокопоставленные генералы. Он отмечает, что наибольшее число погибших военных приехали на Украину из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. При этом, их родственники не получают от киевских властей компенсацию, из-за чего растёт недовольство в соседних от Украины странах. 

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#наём
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#украина
#россия
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Зеленский раскрыл, на какой стадии находится конфликт на Украине
Зеленский: конфликт на Украине находится на последней стадии
11 октября 2023, 10:26

Фото: iStock/3dmitry

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью румынскому телеканалу Digi24 заявил, что конфликт в стране находится на завершающей стадии.
Он отметил, что пока не может назвать точную дату завершения конфликта, но заявил, что в настоящее время он находится на финальной стадии.

Также президент Украины отметил, что последняя стадия конфликта наиболее страшна для страны. Однако, по его словам, государство имеет достаточно вооружения и денег.

Ранее пользователи соцсети X высмеяли Зеленского за его слова об Израиле. Он заявил, что ситуация, развернувшаяся в Израиле, привлечёт к себе всех тех, кто ещё недавно финансировал Украину. Таким образом президент выразил опасения о прекращении поддержки от союзников. 

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В Германии раскрыли тактику российских военных, уничтожающих ВСУ
Bild: ВС РФ наносят разрушительные удары по ВСУ минометами и артиллерией
11 октября 2023, 10:15

Фото: iStock/Olena_Z

ВС РФ оперативно рассекречивают позиции украинских военных и наносят по ним сокрушительные удары с помощью минометов и артиллерии. Заявили в эфире немецкого канала Bild.
«Русские контролируют местность с помощью дронов, которые все снимают на видео, а затем обстреливают позиции ВСУ артиллерией и минометами. Украинские солдаты совсем не могут свободно передвигаться, не могут передвигаться без потерь», – передает телеканал.

Кроме того, в материале обращается внимание на то, что в бой сейчас идет довольное малое число украинских солдат. Здесь становится не понятно, готовятся ли остальные к наступлению или Украина уже исчерпала все свои возможности.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс также сообщал, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины на земле на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом. ВСУ столкнулись с реальной угрозой из-за нового беспилотника российского производства.

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#солдаты
#всу
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Последние новости СВО: какие позиции оставили ВСУ, где наступают ВС РФ
11 октября 2023, 10:12

Фото: iStock/Anna_Anikina

В зоне проведения СВО продолжаются бои по всей линии фронта. Российским военнослужащим удается перехватить инициативу и идти в наступление сразу на нескольких направлениях. Редакция «Радио 1» расскажет, где ВСУ были вынуждены отступить и на каких участках ВС РФ перешли в атаку.

ВСУ оставили позиции у Соледара


На Донецком направлении в районе населенного пункта Соледар украинские формирования оставили рубежи и отошли на второстепенные позиции. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с изданием РИА Новости. По его словам, ВСУ предприняли такие действия из-за постоянного давления российских войск.

Авиация ВС РФ нанесла 14 ударов по бригадам ВСУ


Российская авиация нанесла 14 ударов по позициям противника на Купянском направлении. Для совершения атак были задействованы экипажи ударных вертолетов, самолеты штурмовой авиации и воздушно-десантная бригада. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

ВСУ обстреляли ДНР 24 раза за сутки


РИА Новости: ВС РФ наносят массированные удары по позициям ВСУ под Донецком
РИА Новости: ВС РФ наносят массированные удары по позициям ВСУ под Донецком

За прошедшие сутки украинские формирования 24 раза обстреляли территорию ДНР. ВСУ выпустили в общей сложности 84 снаряда. В результате атаки два человека получили ранения.

Последние новости СВО


Российские военнослужащие продолжают наносить удары по военным объектам противника в Одесской области. В результате обстрелов, повреждения получил порт Вилково, который используется ВСУ для военных нужд. Продвинуться ВС РФ удалось на Сватовском участке. ВСУ перебрасывают на это направление дополнительные резервы, чтобы сдержать наступление. На Донецком направлении ВС РФ возобновили операцию по охвату Авдеевского укрепрайона. Также в наступление российские войска пошли со стороны села Спартак. Им удалось установить контроль над участком дороги Е50 к югу от Авдеевки.

Расширить зону огневого контроля украинская группировка попыталась в районе Новодонецкого и Новомайорского. ВС РФ вынудили противника отступить, отразив все атаки ВСУ.

По информации телеграм-канала WarGonzo, в наступление российские бойцы пошли в районе населенного пункта Макеевка, Ивановка, Сеньковка. Встречные бои продолжаются на Бахмутском направлении. ВС РФ ведут плотный обстрел позиций противника, однако ВСУ пытаются взять контроль над железнодорожной веткой у Андреевки.
 
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