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Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что группа пехоты ВСУ на бронетехнике пыталась на скорости прорваться к позициям российских войск в районе Вербового на запорожском фронте, но была остановлена и уничтожена. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, это не первый случай уничтожения украинских боевиков на данном участке боевых действий. Ранее Рогов сообщил РИА Новости, что две группы украинских диверсантов уничтожены в районе села Вербовое на линии фронта в Запорожской области. В составе двух ДРГ было по пять-семь человек, половина из них уничтожена российскими военными, те, кто остался в живых, бежали. Он отметил, что продвижения украинских войск не допущено.
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