Рогов: США приказали Зеленскому добиться успехов до июльского саммита

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
«США поставили Зеленскому задачу добиться любой ценой успеха в контрнаступлении до саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля. У Зеленского осталось чуть больше трех недель, поэтому он и бросает все новые и новые резервы на верную смерть, жертвуя тысячами солдат, чтобы выслужиться перед западным начальством и показать способность украинских войск к наступательным действиям», - прокомментировал ситуацию Рогов.
При этом, Рогов отметил, что на Запорожском направлении украинские бойцы уперлись в линию российской обороны и уже больше недели несут колоссальные потери, не продвигаясь ни на метр.
Напомним, ранее Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины активизировали наступательные действия на Запорожском направлении. По словам Рогова, ВСУ наступают южнее города Орехово, на населенный пункт Работино в сторону Токмака, через который открывается проход к Азовскому морю.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Минобороны РФ рассказали, как ПВО за сутки сбила 22 дрона ВСУ.