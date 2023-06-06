Рогов: Угрозы для ЗАЭС из-за подрыва Каховской ГЭС нет

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Владимир Рогов опроверг информацию об угрозе для атомной станции
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об отсутствии угрозы для работы Запорожской АЭС, сообщает «РИА Новости».
«Угрозе Запорожской АЭС на данный момент нет. Пруд-охладитель заполнен, пока никакой критической или опасной ситуации нет», - прокомментировал ситуацию Рогов.
Однако, политик отметил, что угроза может возникнуть в случае продолжения выбросов воды из Каховской ГЭС. Ситуацию с сохранением уровня воды необходимо срочно решать, заявил Рогов.
Напомним, ранее Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются прорвать российскую оборонную линию в районе Времевского выступа. По словам Рогова, украинцы пытаются выйти к побережью Азовского моря и перерезать России сухопутный коридор.
Ранее «Радио 1» сообщало, как австралийская газета Sydney Morning Herald написала, что Сидней, в рамках нового пакета военной помощи, собирается передать Киеву бронемашины Hawkei с неисправными тормозами.
«Угрозе Запорожской АЭС на данный момент нет. Пруд-охладитель заполнен, пока никакой критической или опасной ситуации нет», - прокомментировал ситуацию Рогов.
Напомним, ранее Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются прорвать российскую оборонную линию в районе Времевского выступа. По словам Рогова, украинцы пытаются выйти к побережью Азовского моря и перерезать России сухопутный коридор.
Ранее «Радио 1» сообщало, как австралийская газета Sydney Morning Herald написала, что Сидней, в рамках нового пакета военной помощи, собирается передать Киеву бронемашины Hawkei с неисправными тормозами.
Евгения Парфентьева