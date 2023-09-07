Рогов: Украина семь раз объявляла о взятии Работино

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Российские военные продолжают нести огневой контроль над селом Работино в Запорожской области, несмотря на заявления Украины о его взятии. Об этом рассказал глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Работино повторяет, по сути, судьбу Пятихаток и Урожайного, о взятии которых представители Зеленского говорили большое количество раз, я даже сбился со счета. По Работино я насчитал семь раз с разницей в несколько недель, что село якобы под контролем ВСУ», - заявил Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
При этом он подчеркнул, что данная информация не соответствует действительности. По его словам, по-прежнему продолжаются бои за этот населенный пункт. ВС РФ удерживают контроль над окраинами на юго-западе села и все высоты, находящиеся южнее.
Напомним, накануне врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что российские военные отошли из села Работино в Запорожской области и заняли господствующие высоты в районе этого населенного пункта.
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Элина Позднякова