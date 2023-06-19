Рогов сообщил, что в Запорожской области резко выросло количество сдающихся в плен бойцов ВСУ
В Запорожской области бойцы Вооружённых сил Украины стали чаще сдаваться в плен. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские военные начали искать любой способ, чтобы остаться в живых и не воевать за киевский режим.
Ранее сообщалось, что российскими военнослужащими предотвращена попытка группы ВСУ прорвать линию обороны на Купянском направлении.
Украинские войска готовились прорваться в районе Стельмаховки на купянском направлении. В итоге украинская сторона понесла потери и отказалась продолжать наступление.
«Если в начале контрнаступления были единичные случаи сдачи в плен, то теперь это постоянные. Это десятки людей ежедневно», – подчеркнул собеседник издания.
Ранее сообщалось, что российскими военнослужащими предотвращена попытка группы ВСУ прорвать линию обороны на Купянском направлении.
Украинские войска готовились прорваться в районе Стельмаховки на купянском направлении. В итоге украинская сторона понесла потери и отказалась продолжать наступление.
Андрей Гаврилов