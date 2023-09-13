Рогов: Украинские пленные рассказали о падении морального духа в рядах ВСУ

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Украинские военные, попавшие в российские плен, рассказывают, что в рядах ВСУ наблюдается массовое падение морального духа. Об этом рассказал председатель общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Пленные рассказывают о плохом моральном духе, упаднических настроениях и понимании того, что их просто бросают на убой. Многие не знают, как сдаваться, а это для них, которых режим Зеленского пытается превратить в убийц, единственная реальная возможность сохранить свои жизни», - цитирует РИА Новости Рогова.
Он напомнил, что для того, чтобы сдаться и выжить украинские военные могут воспользоваться специально созданной для этого гуманитарной частотой 149.200. Там необходимо вызвать «Волгу».
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