Рогов: Украинские пленные рассказали о падении морального духа в рядах ВСУ

В Конаковском районе Тверской области российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат, никто не пострадал. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Тринадцатого сентября на территории Конаковского округа Тверской области силами ПВО министерства обороны Российской Федерации был уничтожен беспилотный аппарат», - говорится в сообщении.



По данным Telegram-канала SHOT, атаковать пытались Редкинский химический завод. Однако вражеский беспилотник был оперативно замечен и ликвидирован около 04.00. При этом обломки сбитого дрона упали на территории завода. Место ЧП оцеплено. Уточняется, что пострадавших от атаки беспилотника нет. Сейчас там работают все экстренные службы региона.



БПЛА был замечен и ликвидирован в пятом часу утра. Обломки упали на территории завода. Пострадавших нет. Сейчас на месте работают все экстренные службы.

Элина Позднякова