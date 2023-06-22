Рогов уличил Макрона в подготовке ударов по Чонгарскому мосту

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Рогов сообщил, что ракеты, которыми ВСУ ударили по Чонгарскому мосту, передала Франция
Ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ ударили по Чонгарскому мосту между Херсонской областью и Крымом, передала украинскому командованию Франция. Об этом «Радио 1» сообщил представитель главного совета администрации Запорожской области, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он также призвал ударить по приграничным с Польшей украинским территориями для блокировки перебросок западного вооружения.
Кроме того, он рассказал, как нужно действовать российским войскам в период паузы украинского контрнаступления.
Ранее Рогов сообщил, что серия взрывов прогремела в Мелитополе Запорожской области.
«Ракеты Storm Shadow, которыми натовцы ударили руками ВСУ по Чонгарскому мосту, были переданы из Франции. Таким образом, Макрон введён в круг «рукопожатных персонажей» именно силами Британии, которая делает всё для разжигания конфликта», – подчеркнул эксперт.
«Надо предупреждать Запад конкретными действиями, чтобы у них было напоминание, что за каждую подобную провокацию, каждое подобное преступление они будут отвечать достаточно болезненно для себя <…> Я бы бил непосредственно по приграничью с Польшей и другими западными государствами, откуда идёт переброска техники», – добавил Рогов.
Кроме того, он рассказал, как нужно действовать российским войскам в период паузы украинского контрнаступления.
«Основная наша задача — это не просто удерживать позиции, которые сегодня есть, а сохранять боевой потенциал и боевую мощность наших защитников. Надо понимать, что сейчас ещё не начались основные боевые действия, они ещё впереди. Основной наступательный резерв противника ещё не задействован, собственно, как и наш — основной защитный. Мы увидим главную битву ещё впереди. Сейчас идут попытки наступления, но не полномасштабного», – заключил собеседник «Радио 1».
Ранее Рогов сообщил, что серия взрывов прогремела в Мелитополе Запорожской области.
Андрей Гаврилов