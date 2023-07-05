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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 5 июля утром могут начать крупномасштабное наступление на Запорожском направлении, написал в своем Telegram-канале руководитель организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Получаем сведения о том, что противоборствующая сторона готовится к активным военным действиям на рассвете 5 июля», — сообщил Рогов.Он также упомянул, что ВСУ переправляют военные подразделения в район населенного пункта Степногорск. Кроме того, Рогов подчеркнул, что украинская армия приступила к разминированию и уничтожению минных барьеров вдоль линии Копани — Работино.
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Артем Кузьмин