Рогов: В Запорожской области уничтожена украинская ДРГ

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В Запорожской области российские военные ликвидировали украинскую группу диверсантов. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Украинская ДРГ уничтожена под селом Дорожнянка, расположенного между городами Гуляй Поле и Пологи», — цитирует РИА Новости Рогова.
При этом он подчеркнул, что российские военные находятся в активной обороне, отбивая наступление ВСУ по всей линии соприкосновения.
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