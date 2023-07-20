Рогов: ВС РФ остановили наступление украинских войск в Запорожской области

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Российские военные пресекли наступление Вооруженных сил Украины в районе села Работино, рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
По словам Рогова, ВСУ пытались наступать в районе села Работино на ореховском направлении в Запорожской области. Однако, российским силам удалось остановить вражескую атаку.
Он уточнил, что украинским бойцам не удалось пробиться даже в первую линию обороны. Количество потерь ВСУ устанавливается.
Ранее Рогов заявил, что российские войска пошли в контратаку на Запорожском направлении. По его словам, успешно провести эту контратаку крайне важно стратегически, поскольку через село Жеребянки, которое ВСУ пытаются захватить, открывается оперативная дорога на Энергодар и Токмак.
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«Противник задействовал для атаки бронетехнику, включая танки, но был остановлен массированным встречным огнем, в том числе с применением авиации и артиллерии, и отброшен в лесопосадки», - прокомментировал ситуацию Рогов.
Ранее Рогов заявил, что российские войска пошли в контратаку на Запорожском направлении. По его словам, успешно провести эту контратаку крайне важно стратегически, поскольку через село Жеребянки, которое ВСУ пытаются захватить, открывается оперативная дорога на Энергодар и Токмак.
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Евгения Парфентьева