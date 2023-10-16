Рогов: ВС РФ отбили две атаки ВСУ на ореховском направлении

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
За минувшие сутки ВСУ предприняли две безуспешные попытки прорвать оборону ВС РФ у населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Об этом рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«За сутки отбиты штурмовые попытки ВСУ в направлении Вербового, две атаки», — цитирует «МК» Рогова.
По его словам, на данном направлении российские военные за минувшие сутки уничтожили две вражеские бронемашины и три автомобиля ВСУ.
Читайте также:
Последние новости СВО: где ВСУ возобновили наступление и какие позиции заняли ВС РФ
Авдеевка может стать вторым Артёмовском для ВСУ
В США жестко высказались о неудачах ВСУ в Авдеевке
Элина Позднякова