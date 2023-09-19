Российские военные отбивают атаки ВСУ у Работино в Запорожской области

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Российские военнослужащие отбили три украинских атаки в районе Работино в Запорожской области, а сейчас уже началась четвертая. Такие данные привел глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На Ореховском участке фронта сегодня очень горячо. В течение дня противник предпринял три атаки, которые были отбиты нашими ребятами, сейчас идет четвертая», - цитирует РИА Новости Рогова.
При этом пока не ясно, являются ли подобные действия началом третьей волны контрнаступления. При этом Рогов подчеркнул, что российские военные успешно охраняют свои позиции и не позволяют ВСУ прорвать линию обороны.
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