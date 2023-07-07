Рогов: ВС РФ пошли в контратаку в Запорожской области

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Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска пошли в контратаку на Запорожском направлении, в интервью «РИА Новости».
«Активные боевые действия продолжаются на Васильевском направлении. Наши ребята, отбив атаку противника на посёлок Жеребянки, пошли в контратаку и уничтожают противника как при помощи минометного огня, так и артиллерии, выдавливая с окраин северной части населенного пункта Пятихатки оставшуюся группу ВСУ в количестве примерно 60-70 боевиков», - прокомментировал ситуацию Рогов.По его словам, успешно провести эту контратаку крайне важно стратегически, поскольку через село Жеребянки, которое ВСУ пытаются захватить, открывается оперативная дорога на Энергодар и Токмак.
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«Многие российские военные находятся в резерве и готовятся к контратаке — завершающей части оборонительной доктрины Москвы, согласно которой необходимо отразить нападение противника, а затем, когда он совсем ослабеет, нанести концентрированный удар», - заявил американский эксперт.
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Евгения Парфентьева