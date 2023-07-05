Рогов: ВС РФ пресекли деятельность трех украинских ДРГ в Запорожской области

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на Запорожском направлении российскими силами пресечена деятельность сразу трех украинских диверсионно-разведывательных групп.
По словам Рогова, украинские диверсанты активизировались на Запорожском направлении.
Он уточнил, что российские военные вычислили вражеские спецгруппы и уничтожили их.
Читайте также:
Рогов: ВСУ ввели резервы в Запорожскую область
Мирный житель погиб при обстреле Любимовки Запорожской области
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский будет наступать на ВС РФ любой ценой
«Сегодня в районах н.п. Луговское, Марфополь и Мирное на Ореховском, Гуляйпольском и Васильевском направлениях Запорожского фронта была пресечена деятельность трёх ДРГ ВСУ», - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Читайте также:
Рогов: ВСУ ввели резервы в Запорожскую область
Мирный житель погиб при обстреле Любимовки Запорожской области
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский будет наступать на ВС РФ любой ценой
Элина Позднякова