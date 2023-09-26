Рогов: ВСУ активизировались на Запорожском направлении

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Российские военные на участке Работино-Вербовое подверглись массивному обстрелу ВСУ. Об этом заявил член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По словам Рогова, в сторону Запорожского фронта выдвинулись штурмовые группы армии Украины и сейчас там ведутся ожесточенные бои. Министерство обороны РФ пока не комментировало ситуацию.
«Как сообщают наши ребята, боевики ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино-Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта», — написал сенатор в своем телеграм-канале.
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Алина Юрчак