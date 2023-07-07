Рогов: ВСУ бросают пехоту на мины в Запорожской области

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Он отметил, что решение военного командования направлять бойцов на минные поля объясняется тем, что западная техника намного дороже личного состава. Украина действует в интересах Запада и не считается с жизнями собственных военнослужащих. Для них в приоритете танки и боевые машины.
«В Киеве посчитали, что жизни солдат стоят намного меньше поставляемой Западом наступательной военной техники», - заключил Рогов.Читайте также:
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