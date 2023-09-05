Рогов: ВСУ бросают тела солдат на поле боя

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Украинским военным запрещают забирать трупы солдат с поля боя. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Поля сражения буквально усеяны телами украинских солдат, которые никто не забирает. Их просто оставляют там как отработанный и уже ненужный биоматериал», - цитирует РИА Новости Рогова.
Он объяснил, что украинское командование не дает своим военным проводить операции, чтобы забрать тела своих соотечественников с поля боя.
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