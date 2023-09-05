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Рогов: ВСУ бросают тела солдат на поле боя

05 сентября 2023, 08:03
Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Украинским военным запрещают забирать трупы солдат с поля боя. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Поля сражения буквально усеяны телами украинских солдат, которые никто не забирает. Их просто оставляют там как отработанный и уже ненужный биоматериал», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он объяснил, что украинское командование не дает своим военным проводить операции, чтобы забрать тела своих соотечественников с поля боя.


Ранее солдат Вооруженных Сил Украины (ВСУ) с позывным «Бойец» признал, что боевые операции под селом Работино в Запорожской области обречены на неудачу. По его словам, ВСУ понесли значительные потери, и он выразил мнение, что 90% из его сослуживцев там тоже умрут.

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#солдат
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Марочко: ВСУ попытались ВС РФ с флангов на Красно-Лиманском направлении
05 сентября 2023, 09:00

Фото: iStock/Mariia Kokorina

На Красно-Лиманском направлении ВСУ попытались обойти российскую группировку с флангов, чтобы захватить передовые позиции ВС РФ, однако были вовремя замечены и разгромлены. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Украинские боевики, силами двух штурмовых групп численностью до взвода в каждой, одновременно под покровом ночи выдвинулись по направлению наших позиций с района населенного пункта Червоная Диброва и Серебрянского лесничества», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что таким образом, ВСУ предприняли попытку зайти во фланги ВС РФ, для того чтобы захватить передовые позиции и отсечь их от основных сил. Однако противник был вовремя замечен, после чего по нему был нанесен огневой удар.

По словам Марочко, украинские группы были рассеяны. Сейчас устанавливается точно число потерь в их рядах.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что украинским военным запрещают забирать трупы солдат с поля боя. По его словам, поля сражения буквально усеяны телами украинских солдат, которые никто не забирает.

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#солдаты
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#удар
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Рогов: ВСУ попали в огневой мешок в Работино Запорожской области
05 сентября 2023, 08:22

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

В селе Работино Запорожской области ВСУ попали в огневой мешок и находятся под обстрелом российских войск, неся колоссальные потери. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Сейчас Работино представляет полностью разрушенное село. История с Работино повторяет историю с Пятихатками, где противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок и там уже достаточно долгое время перемалывается нашими подразделениями», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он также добавил, что ВС РФ активно наносят удары по по подходящим в Работино украинским штурмовикам, чтобы они не смогли полностью занять поселок и прорвать российскую линию обороны. Рогов подчеркнул, что ВСУ при этом несут огромные потери.

Рогов также рассказал, что украинским военным запрещают забирать трупы солдат с поля боя.

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Собянин заявил о попытке атаковать Москву украинскими БПЛА
05 сентября 2023, 07:23

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что минувшей ночью в Калужской области и Истринской районе Подмосковья сбиты украинские беспилотные летательные аппараты, которые летели в сторону российской столицы.
«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву», - написал Собянин в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших при падении украинских БПЛА не было, однако позже стало известно, что в Истринском районе обломки сбитых дронов рухнули на бытовой объект, который получил некоторые разрушения. Степень не уточняется. Оперативные службы уже приступили к устранению последствий ночной атаки.

Позже в Тверской области российские силы противовоздушной обороны сбили еще один вражеский дрон в Тверской области в районе Завидово, который также направлялся в сторону Москвы.

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The Times: украинские солдаты знают, что обречены на смерть под Работино
05 сентября 2023, 06:46

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Солдат Вооруженных Сил Украины (ВСУ) с позывным «Бойец» признал, что боевые операции под селом Работино в Запорожской области обречены на неудачу. Об этом он рассказал в интервью английской газете The Times.
По его словам, ВСУ понесли значительные потери, и он выразил мнение, что 90% из его сослуживцев там тоже умрут.

В статье подчеркивается, что украинские бронетанковые подразделения находятся в исчерпанных состоянии. Авторы статьи отмечают, что надежды на то, что западные танки Leopard и боевые машины Bradley помогут достичь успеха в контрнаступлении, оказались неосуществимыми.

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#всу
#вс рф
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Российские танкисты уничтожают блиндажи ВСУ на Купянском направлении
05 сентября 2023, 06:12

Фото: сайт Минобороны РФ

Экипаж танка Т-80БВМ ВС РФ 1-й гвардейской танковой армии «Западной» группировки войск поразил блиндаж противника на Купянском участке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира танкового взвода.
«Экипаж получил боевую задачу, нам дали координаты, мы въехали на удобную для себя позицию, нанесли огневое поражение по блиндажу противника. Сделали три выстрела и убыли на запасные позиции», — цитирует агентство слова собеседника.

Он добавил, что танкисты выезжают на боевые задачи три-четыре раза ежедневно. Они «разбирают» позиции ВСУ на Купянском направлении для того, чтобы пехота могла двигаться дальше.

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Житель ЛНР Чернявский заявил, что стал свидетелем убийства бойца ВСУ сослуживцами
05 сентября 2023, 05:29

Фото: iStock/Olena_Z

Военнослужащие ВСУ при отступлении из села Смоляниново в ЛНР убили троих сослуживцев возле храма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местного жителя Виктора Чернявского.
Он рассказал журналистам, что украинские солдаты на двух автомобилях загружали тела двух убитых сослуживцев. Водитель не смог завести один из автомобилей, за что бойцы стали угрожать ему, а в итоге избили и застрелили.

«Когда я потом подошел к нему и присмотрелся, ему была пущена пуля в голову», — цитирует агентство слова собеседника.

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Российские снайперы поразили огневую точку ВСУ в ДНР
Российские снайперы уничтожили огневую точку противника в Спорном в ДНР
05 сентября 2023, 04:51

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Снайперы из оперативно-боевого тактического формирования МВД в Луганской Народной Республике (ЛНР) успешно ликвидировали долговременную огневую точку (ДОТ) противника в районе поселка Спорное на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Эта огневая точка активно обстреливала позиции российских сил, сообщил боец этого подразделения, известный под кличкой «Альпинист».
«Мы проводили операцию в районе поселка Спорное. Силы нашего снайперского взвода сумели уничтожить долговременную огневую точку Вооруженных Сил Украины (ВСУ), которая находилась в районе населенного пункта Спорное. Эта огневая точка систематически обстреливала наши позиции», — отметил снайпер.
Из-за сложности цели снайперская группа решила использовать противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Конкурс» вместо стандартного стрелкового оружия. Как сообщил собеседник агентства, цель была уничтожена полностью и не может быть восстановлена.

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Герой России Сайфуллин объяснил, почему ВСУ не могут пройти минные поля
Герой России Сайфуллин: ВСУ не могут пройти минные поля из-за «сюрпризов»
05 сентября 2023, 04:25

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин заявил, что ВСУ не могут пройти минные поля ВС России из-за подготовленных «сюрпризов» и инженерных заграждений, которые сделаны по «дедовским» методам. Об этом пишет РИА Новости.
«Потому что — да, мы знаем нормативы по установке мин стран НАТО, у нас тоже есть нормативы, но мы не раскрываем полностью. У нас подготовлены для них «сюрпризы», именно по устройству минных заграждений, и они «целенаправленно» их находят. А обнаруживая наши сюрпризы дальше они уже двигаться не могут», — цитирует агентство слова собеседника.

Он отметил, что российские военные грамотно установили минные поля по всей линии фронта.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#днр
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#всу
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Герой России рассказал об уязвимости немецких Leopard
Герой России: немецкий Leopard на минах «прекрасно разлетается во все стороны»
05 сентября 2023, 03:42

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, полковник Рустам Сайфуллин сообщил в интервью РИА Новости, что немецкие танки Leopard, используемые украинскими войсками, показали быстро разрушаются на российских противотанковых минах.
Он подчеркнул, что были случаи, когда и «Леопарды», и боевые машины пехоты подвергались взрывам на российских противотанковых минных устройствах. Это противоречит ранее распространенным представлениям о том, что танк «Леопард» является надежной машиной, способной справиться с различными ситуациями на поле боя.

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