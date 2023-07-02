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Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» в Запорожье Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что украинская армия готовится начать вторую фазу крупномасштабного контрнаступления в Запорожской области в ближайшее время.
«Противоборствующая сторона уже подготовлена для начала второй фазы широкомасштабного наступления. Это может произойти в любое время, буквально завтра. Сейчас они пытаются смутить нашу разведку, выполняя постоянные маневры и перемещения войск вдоль линии фронта в Запорожской области. Цель — скрыть настоящее расположение их основных сил», — отметил Рогов.Он добавил, что противник может сконцентрировать свои усилия на любом участке фронта, начиная от Васильевского направления до Времевского выступа.
«За последний месяц было проведено рекордное количество боевых разведок, разработано множество планов наступления и прорыва, и изучалась реакция наших войск и координация между подразделениями. Кроме того, регулярно проводятся артобстрелы наших тыловых территорий с целью уничтожения инфраструктурных объектов, таких как мосты, транспортные узлы, штабы, склады техники и боеприпасов, аэродромы», — подчеркнул Рогов.Украинское наступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, с акцентом на Запорожском участке фронта. Киев вовлек в боевые действия бригады, подготовленные с поддержкой НАТО и оснащенные западной техникой, включая танки Leopard.
13 июня президент России Владимир Путин отметил перед военными корреспондентами, что украинские войска понесли значительные потери и не добились успехов. Кадры с горящими танками Leopard вызвали широкий отклик на Западе. Позднее на этой неделе Путин упомянул, что с начала контрнаступления Киев потерял 259 танков и 780 бронированных машин, а только за последнюю неделю на Ореховском направлении — 41 танк и 102 бронемашины.
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Артем Кузьмин