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ВСУ так и не смогли в ходе своего контрнаступления подобраться к первой линии российской обороны у Работино, они несут колоссальные потери при попытках атаки, однако сделать ничего не могут. Об этом рассказал глава запорожского движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов рассказал, что украинские власти уже несколько раз сообщали о прорыве первой линии российской обороны на участке Работино - Вербовое ореховского направления в Запорожской области, однако все эти сообщения являются лишь вбросом.
Он также отметил, что ВС РФ не подпускают ВСУ к первой линии обороны и уничтожают его далеко от нее. Он подчеркнул, что за все время контрнаступления украинские военные не смогли подобраться к первой линии обороны. Рогов добавил, что российские военные не только обороняются, но и осуществляют контратаки.
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«Шквальные атаки украинских боевиков сдерживаются и отражаются нашими защитниками. Враг бросил в бой большое число бронетехники и личного состава, но наша первая линия обороны остается неприступной», - сказал Рогов.
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Элина Позднякова