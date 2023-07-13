Рогов: ВСУ несут рекордные потери в ходе наступления на Васильевском направлении

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Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска несут рекордные потери при атаке на васильевском направлении в Запорожской области.
За последние сутки ВСУ предприняли три атаки на указанном направлении фронта. На подходе к линии рассредоточения российских войск, противник был накрыт артиллерийским огнем. Об этом Рогов сообщил изданию РИА Новости.
Он назвал атаки ВСУ «мясным штурмом» и отметил, что около трех взводов украинских войск были уничтожены на подходе к позициям РФ. Бойцы, которые остались после работы российской артиллерии, отказались продолжать атаку и запросили у своего командования эвакуацию.
Рогов подчеркнул, что противник понес существенные потери.
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Он назвал атаки ВСУ «мясным штурмом» и отметил, что около трех взводов украинских войск были уничтожены на подходе к позициям РФ. Бойцы, которые остались после работы российской артиллерии, отказались продолжать атаку и запросили у своего командования эвакуацию.
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Анастасия Крестьянова