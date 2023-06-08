Рогов: ВСУ обстреливают город Токмак в Запорожской области

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Рогов заявил о массированном ударе по Токмаку в Запорожской области, предварительно, из РСЗО HIMARS
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреливают город Токмак Запорожской области. По предварительной информации, обстрел ведется из западных вооружений, написал он в своем Телеграм-канале.
Рогов добавил, что по оценкам российских военных и местных жителей, такого массированного удара по Токмаку не было за все время российской СВО.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в украинском городе Сумы прозвучала серия взрывов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«По предварительным данным, массированный удар по Токмаку наносится из РСЗО HIMARS», — говорится в публикации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в украинском городе Сумы прозвучала серия взрывов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян