Рогов: ВСУ обстреляли Черниговку Запорожской области

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Поселок городского типа Черниговка Запорожской области подвергся обстрелу с украинской стороны. Об этом сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Нацисты обстреляли пгт. Черниговка Запорожской области. Ориентировочно в 21:00 украинские боевики обстреляли восточную часть пгт Черниговка в районе железнодорожного моста», - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
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Элина Позднякова