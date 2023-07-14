Рогов: ВСУ обстреляли Черниговку Запорожской области

Аналитики и официальные лица в США считают, что кассетные боеприпасы, переданные Штатами Украине, не окажут немедленного влияния на положение ВСУ на линии боевого соприкосновения. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на сотрудников Пентагона, пожелавших остаться анонимными.