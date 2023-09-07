Рогов: ВСУ обстреляли машину с детьми в Запорожской области

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В Запорожской области Вооруженные силы Украины атаковали гражданскую машину, в которой находилась семья с двумя детьми, об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Украинцы обстреляли автомобиль на автодороге возле города Васильевка Запорожской.
Он также отметил, что пострадавшие были успешно госпитализированы. Сейчас угрозы для их жизни нет.
В конце июня 10 человек погибли, 18 были ранены от действий украинских войск в Донецкой Народной Республике.
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«В результате обстрела ВСУ тринадцатилетний мальчик получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки, его мать – осколочное ранение ноги. Отец и дочь не пострадали», - прокомментировал ситуацию Рогов.
В конце июня 10 человек погибли, 18 были ранены от действий украинских войск в Донецкой Народной Республике.
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Евгения Парфентьева