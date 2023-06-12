Рогов: ВСУ обстреляли Мелитополь

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«В 00:02 в городе прозвучал взрыв», — говорится в публикации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что украинские боевики обстреляли город Токмак из реактивных систем залпового огня. Подробнее об этом читайте в нашем материале.