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Украинские силовики нанесли сразу несколько ударов по полям озимой пшеницы в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Нацисты продолжают терроризировать аграриев Запорожской области. Боевики ВСУ обстреляли поле недалеко от прифронтового Токмака. В итоге сгорело 94 гектара озимой пшеницы», - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что украинские боевики уже не в первый раз обстреливают склады и элеваторы в Запорожской области. Рогов подчеркнул, что поблизости нет никаких военных объектов, а ВСУ целенаправленно обстреливают поля.
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Элина Позднякова