Рогов: ВСУ перебрасывают 30-тысячную группировку войск на Запорожское направление

Фото: Фотобанк Московской области
По словам Рогова, изначально планировалось перебросить группу войск численностью в 10 тысяч единиц, сейчас же в Запорожскую область движется примерно 30 тысяч украинских боевиков.
Напомним, ранее Рогов заявил, что уровень воды в Днепре в районе Запорожской АЭС резко снизился. После разрушения Каховской ГЭС ширина водохранилища стремительно уменьшается, что вызывает отток Днепра от АЭС, объяснил Рогов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что прошлой ночью Вооруженные силы Украины обстреляли Белгородскую область из РСЗО «Град».