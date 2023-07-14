Рогов: ВСУ перегруппировываются в Запорожье после провалов;

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ начали перегруппировку войск после серии провалов на Запорожском направлении.
«После серии провалов и неудач в попытках организовать полномасштабное контрнаступление на запорожском фронте украинские войска начали перегруппировку и подтягивают новые резервы с целью накопить силы для новых атак», — цитирует РИА Новости слова собеседника.
Он добавил, что атаки ВС Украины в большинстве случаев заканчиваются для противника значительными потерями и отступлением.
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Диана Аванесян